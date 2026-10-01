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Milan Popov imao je turbulentan period iza sebe sa Radojkom, a obzirom na to da je raskinuo vezu s njom on je rešio da krene dalje. Stojin sin se sada bacio na osvajanje Jovane Kosovac, a čini se da ne gubi vreme.

Milan je sa ostalim ukućanima ćaskao u dvorištu, a nakon što mu je prišla Jovana i tražila upaljač, Milan je u svom maniru nastavio da flertuje s njom.

- Vidim, imaš cigaru, mogli smo nekad da podelimo - rekao je Milan Popov.

- Žao mi je, ne možemo sad, delim sa Miljanom - rekla je Jovana Kosovac.

- Žao ti je? E, pa biće i meni žao - dodao je Milan, nakon čega je odmerio maloletnu Elitarku od glave do pete dok je odlazila od njega.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

Skandalozan potez nakon raskida sa Radom

Postupak rijaliti učesnika Milana Popova, sina pevačice Stoje Novaković, izazvao je pravu buru u javnosti nakon njegovog gostovanja u emisiji "Radio-Amnezija" u okviru "Elite 10".

Milan je pred kamerama bez trunke empatije progovorio o raskidu sa Radojkom Radom Jovanović, dok je ona pored njega prolazila kroz pravu emotivnu dramu.