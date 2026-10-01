STOJIN SIN NE PRESTAJE DA ŠOKIRA U ELITI 10 Raskinuo sa Radom, ponizio je, sad bacio oko na maloletnicu:
Milan Popov imao je turbulentan period iza sebe sa Radojkom, a obzirom na to da je raskinuo vezu s njom on je rešio da krene dalje. Stojin sin se sada bacio na osvajanje Jovane Kosovac, a čini se da ne gubi vreme.
Milan je sa ostalim ukućanima ćaskao u dvorištu, a nakon što mu je prišla Jovana i tražila upaljač, Milan je u svom maniru nastavio da flertuje s njom.
- Vidim, imaš cigaru, mogli smo nekad da podelimo - rekao je Milan Popov.
- Žao mi je, ne možemo sad, delim sa Miljanom - rekla je Jovana Kosovac.
- Žao ti je? E, pa biće i meni žao - dodao je Milan, nakon čega je odmerio maloletnu Elitarku od glave do pete dok je odlazila od njega.
Skandalozan potez nakon raskida sa Radom
Postupak rijaliti učesnika Milana Popova, sina pevačice Stoje Novaković, izazvao je pravu buru u javnosti nakon njegovog gostovanja u emisiji "Radio-Amnezija" u okviru "Elite 10".
Milan je pred kamerama bez trunke empatije progovorio o raskidu sa Radojkom Radom Jovanović, dok je ona pored njega prolazila kroz pravu emotivnu dramu.
Na pitanje o krahu njihove veze, Stojin sin je brutalno iskreno i hladno poručio: "Ja sam ok. Iskoristio sam Radu". Uz to, izričito je naglasio da su im planovi takvi da se ne pomire.