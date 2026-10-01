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Zorana Simeunović ne krije da je put do uspešne karijere bio popločan brojnim neprijatnostima. Doživljavala je da je niko ne primeti, a bila je kako kaže i na korak da se zamonaši, kada je izgubila svaku nadu.

- Kada sam počela tu svoju profesionalnu karijeru bilo je jako teško. Otežavajuća stvar je bila što sam ja upala u to gnezdo estradno, gde su svi velika imena, a ja sam neko ko je došao iz male sredine, sa drugačijim ambicijama, samo da imam malo više posla nego inače. Ušla sam sa čovekom, Steva je kompozitor, ne mogu da promenim činjenično stanje. U tom periodu mog pokušaja da se gradim, doživljavala sam sve i svašta da me ne vide, da me ne primete. Tad sam bila i ljuta, a kada su me primetili, onda mi je bilo krivo, lepše je kada si ispod radara. Sa ove tačke gledišta mi je jako što imam sve to, ali sam i dalje svoja, ne obazirem se na “rekla-kazala”, na koji način me osudio.

1/6 Vidi galeriju Zorana Simeunović Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Na pitanje da li je pomišljala da odustane od karijere, Zorana kaže:

- Bilo je momenata kada sam htela da se zamonašim, pa nisam. Svako od nas ima taj pad, padneš sa bicikla, drugi put, pa ti se neko ruga, pa ti kažeš da nećeš više da se sramotiš, pa iz te sramote odustaješ. Jako je bitno da imaš nekog ko će da stane iza nas i podigne i kaže: "Ti si jaka, ti to možeš i ti ti želiš" - rekla je ona ističući da je Steva Simeunović bio njen vetar u leđa.

Život je nije mazio, a danas je u srećnom braku sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem sa kojim ima ćerkicu Jovanu koja je centar njihovog sveta.

Nedavno je pevačica otkrila da ne živi sa svojim suprugom samo zbog ćerkice, jer Steva živi specifičnim načinim života.

- Mi smo živeli zajedno, izvini molim te. Mi smo se razišli zbog deteta. Steva i ja ne možemo da budemo u istoj kući zajedno! To je čovek koji puši tri kutije dnevno, tambura gitaru do šest ujutru - ispričala je Zorana nedavno.