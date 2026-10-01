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Danijela Martinović, bivša ljubav pevača Petra Graša, progovorila je o tašti pevača sa kojim je preko dve decenije bila u vezi.

Pevačica je bila gošća jednom prilikom u HRT-ovom serijalu “Zauvijek autor” koji govori o životima i karijerama autora muzike ili tekstova, a tema je bila Vjekoslava Huljić.

"Poznajem je od 19 godine"

Danijela Martinović je o Vjekoslavi i saradnji s njom govorila uprkos tome što je Tončijeva i Vjekoslavina ćerka Hana udala za njenog bivšeg partnera Petra Graša.

- Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, dakle kad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo veliki zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dan danas jedna od najboljih pevačica ovih prostora svih vremena, rekla je tada Danijela.

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

Dodala je da je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić.

- Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su večno ostala otvorena, dodala je Danijela i naglasila da je u mladosti Vjekoslavu gledala kao drugu majku.

"Osećala sam sigurnost u njoj"

- Ja kad sam započinjala, osećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često puta, pogotovo na festivalima kad bi se viđali, kad bi ona bodrila nas, sesti joj u krilo i to je bilo zaista tako prirodno, osetila sam neku majčinsku sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopšte nema veze s godinama, to naprosto imate u sebi i širite to iz sebe, rekla je Danijela.

1/7 Vidi galeriju Vjekoslava i Tonči Huljić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Vjekoslava o Danijeli

Vjekoslava je svojevremeno, takođe, imala samo lepe reči za Danijelu.

- Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je nekih osam, devet godina u bendu i kad je otišla njena se samostalna karijera ustanovila kao jedna vrlo raskošna karijera. Zapravo tih 90-ih godina, ona je bila možda najveća zvezda zabavne muzike i njen album je bio najprodavaniji album tih 90-ih godina s hitovima “Zovem te ja” i “Da je slađe zaspati, rekla je tašta Danijelinog bivšeg supruga, a preneo CDM.

Nova ljubav

Nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.

Danijela je svog partnera inspirisala da se i on vrati muzici, te nastupa sa bendom "Izvan zakona", pa sada emotivni partneri dele još jednu zajedničku strast.

1/5 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Story.hr, Goran Čizmešija, Printscreen, Vision Paintball zabavni park

O ljubavi prema Josipu pevačica je svojevremeno govorila za medije, otkrivši šta o njemu zaista misli:

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac.

Kurir/Blic