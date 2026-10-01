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Branislav Bane Bojanić, pevač i naslednik Miloša Bojanića, na vrhuncu muzičke karijere preselio je u Ameriku sa suprugom i decom.

Mediji su tada pisali da je "pobegao jer je bio blizak s vođama zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom, Miletom Lukovićem Kumom i Miloradom Ulemekom Legijom", što je pevač demantovao.

Prema rečima našeg izvora, tada mladi pevač upoznao je vođe ozloglašenog klana kada su bili na vrhuncu moći. Iako njihovo druženje nije bilo intenzivno, ipak su bili bliski, o čemu govori i podatak da je Bojanić prodao Spasojeviću skupoceni "ferari" vredan 200.000 evra. Međutim, "zemunci" su taj auto brzo slupali, a Banetu nisu dali pare.

- Koliko se sećam iz priče, Šiptaru se dopao taj auto i pitao je Baneta da mu ga proda. Ovaj šta će, nije smeo da odbije. Posle nekoliko dana, tokom jurnjave auto-putem, jedan od članova klana je potpuno slupao kola, tako da je Bane ostao i bez auta i bez para. Podrazumeva se da nikad nije smeo da pita Spasojevića da li će mu dati novac i kada, a ovome to nije padalo na pamet, naravno - priča nam je tad izvor.

1/5 Vidi galeriju Bane Bojanić izborio se sam na estradi Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Printscreen

Na dan kad je ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić i kada je na televiziji objavljena poternica za svim "zemuncima", Šiptar je navodno prvo pozvao Bojanića.

- Okrenuo je njegov broj i rekao mu: "Baki (tako su zvali Bojanića), ajde, molim te, da odvezeš Kuma, Legiju i mene do granice. Kod sebe imamo devet miliona maraka, tvoja je polovina novca ako nam pomogneš." Bane se zaprepastio! Pre toga je video na televiziji njihove slike kao najvećih zločinaca i nije očekivao da će baš njega Spasojević da zove. Nije mu ništa odgovorio. Prekinuo je poziv, bacio telefon i sutradan se spakovao i pobegao za Ameriku, odakle godinama nije smeo da dođe. Valjda se plašio da će neko od preživelih "zemunaca" da mu se osveti što njihovim vođama nije pomogao u nevolji - zaključio je naš izvor.

Bane demantovao

Bane je tada rekao da je on mnogo pre tog događaja otišao za ameriku.

- Tada sam već bio u Americi. Tačno znam kada sam otišao, a to je bilo pre ubistva premijera. Otišao sam u oktobru 2002. jer mi je tada rođena ćerka. Prvi put sam posle toga došao 2004. Tako da nije tačno da nisam smeo da dođem. Devedesetih godina, kada sam bio u jeku popularnosti, neko me je nazvao, ne znam ni kako su se predstavili, i rekao da dođem da im pevam. Tada sam upoznao Dušana, ali ostalih se ne sećam. Verujte da ne znam ko je još bio. Bilo je mnogo ljudi, zabava je bila u pitanju - pričao je pevač.

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- Posle toga, neko mi je rekao za koga sam pevao. Video sam da se bave čudnim poslovima, ali došao sam da uradim svoj posao jer je nastup već bilo ugovoren. Posle sam probao da eskiviram Dušana, koji me je mnogo puta zvao da pevam. Odbijao sam ga misleći da će da odustane, ali on je rekao da odaberem dan u godini kada meni odgovara. Jednom prilikom je izrazio želju da kupi moj auto i prodao sam mu. Tada su bili evri, nisu bile marke. Ali dolazio sam normalno u Srbiju da obilazim porodicu, nisam imao probleme ni zbog koga - objasnio je tada Bojanić.