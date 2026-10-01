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Miša Grof i njegova snaja Nikolina Pišek, udovica Vidoja Ristovića, od smrti istoričara umetnosti bili su na ratnoj nozi zbog nasleđa.

Pozamašna imovina

Jednom prilikom Miša Grof je tokom javnih ratova sa voditeljkom otkrio šta sve ima u svom vlasništvu.

- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj.To je bilo oduzeto mom dedu i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca, moje majke? Što će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene', govorio je Miša ranije za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Miša Grof je u sukobu sa snajkom tri godine Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Instagram, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen, Nenad Kostić

Antikviteti

Viktor je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju.

'Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo da ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovde i prodaje ih. On ih je voleo i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim', dodao je.

Miša Grof u svom vlasništvu ima i zapanjujuće umetnine i umetničke slike koje vrede i po 100.000 evra.

Kako se obogatio Miša Grof?

Mišino veliko bogatstvo stečeno je kupovinom i preprodajom starina. Počeo je od nameštaja do skupocenih antikviteta, metalnih novčića i ukrasa od plemenitih metala iz starih vremena.

Vitor Ristović je navodno bio uključen u višegodišnji sudski proces u Sremskoj Mitrovici, u čijoj okolini je iskopan takozvani Avarski pojas, neprocenjive vrednosti. Miša je želeo da otkupi Avarski pojas, ali je imao konkurenta, pa je došlo do njihovog sukoba, u kojem su obojica dosta izgubili, prenelo je "Vreme".

Saradnja sa Arkanom

Miša je trgovao antikvitetima i umetničkim delima, a tada je imao saradnju i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Njegov sin Vojin Ražnatović, u svojoj knjizi "Priče o mom ocu", opisao je kako je Arkan voleo stara umetnička dela, naročito ona koja su imala motive srpske istorije. Tada se naveo kako je Željko ostvario saradnju sa najbogatijim antikvarom.

1/5 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/STRINGER, Printscreen, REUTERS Ivan Milutinovic