KAKO SE OBOGATIO MIŠA GROF?! Ima bronzanu grobnicu od 500.000 €, a Arkan zbog njega vozio 100 na sat, za minut iskeširao 55.000 MARAKA
Miša Grof i njegova snaja Nikolina Pišek, udovica Vidoja Ristovića, od smrti istoričara umetnosti bili su na ratnoj nozi zbog nasleđa.
Pozamašna imovina
Jednom prilikom Miša Grof je tokom javnih ratova sa voditeljkom otkrio šta sve ima u svom vlasništvu.
- Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj.To je bilo oduzeto mom dedu i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca, moje majke? Što će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene', govorio je Miša ranije za Kurir.
Antikviteti
Viktor je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju.
'Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo da ona nosi u Hrvatsku ili da razvlači ovde i prodaje ih. On ih je voleo i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim', dodao je.
Miša Grof u svom vlasništvu ima i zapanjujuće umetnine i umetničke slike koje vrede i po 100.000 evra.
Kako se obogatio Miša Grof?
Mišino veliko bogatstvo stečeno je kupovinom i preprodajom starina. Počeo je od nameštaja do skupocenih antikviteta, metalnih novčića i ukrasa od plemenitih metala iz starih vremena.
Vitor Ristović je navodno bio uključen u višegodišnji sudski proces u Sremskoj Mitrovici, u čijoj okolini je iskopan takozvani Avarski pojas, neprocenjive vrednosti. Miša je želeo da otkupi Avarski pojas, ali je imao konkurenta, pa je došlo do njihovog sukoba, u kojem su obojica dosta izgubili, prenelo je "Vreme".
Saradnja sa Arkanom
Miša je trgovao antikvitetima i umetničkim delima, a tada je imao saradnju i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.
Njegov sin Vojin Ražnatović, u svojoj knjizi "Priče o mom ocu", opisao je kako je Arkan voleo stara umetnička dela, naročito ona koja su imala motive srpske istorije. Tada se naveo kako je Željko ostvario saradnju sa najbogatijim antikvarom.
"Sedeo sam sa tatom u Beogradu, kad mu je javio Miša Grof da je dobio nekoliko originalnih slika, što bi mnogo zainteresovalo mog oca. Kao malo dete kad sazna da ide u luna park, tata je iskočio iz fotelje, otišao u sobu po pare i krenuo hitno prema Slaviji, gde je Miša Grof živeo. Jurio je sto na sat i govorio tokom vožnje da jedva čeka da vidi slike. Nisam ni slutio o čemu se radi", napisao je Vojin, pa je objasnio kako su odmah otišli kod Viktora, a on je počeo da pokazuje slike, pa ga je Arkan upitao za cenu. Grof se prvo našalio da je slika džabe, a onda je rekao cenu od 15.000 maraka. Arkan je počeo da baca pare i tako je kupio četiri slike za 35.000 maraka."Taman da pođemo, kada ga Grof iznenadi i kaže da je ostavio najlepšu za kraj. I on stvarno izvadi jednu prelepu sliku gde je Kralj Petar I na konju, u njegovoj poznatoj vojničkoj uniformi. Pita ga tata opet koliko hoće za tu sliku i kad mu je ovaj odgovorio cenu, otac se našali: 'Pa, polako, bre, Mišo, hoćeš deca da mi gladuju', nasmeje se tata i plati mu 20.000 maraka za tu jednu sliku", opisao je njihov odnos Vojin Ražnatović.