Slušaj vest

Ana Nikolić je po svemu sudeći rešila da batali svoju pevačku karijeru i da uskoro zauvek okači mikrofon o klin.

Nekada jedna od najtraženijih i najpopularnijih pevačica na našoj estradi priprema svoj poslednji studijski album i oproštajnu koncertnu turneju na kojoj će se naći svi veći gradovi u našoj zemlji.

Ne vidi više sebe na sceni

1/6 Vidi galeriju Pevačica je dominantna na estradi Foto: Printscreen, ATA images, Printscreen/Instagram

- Dugujem publici zaista jedan veliki koncert, možda i dva ili tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. To će biti jedna velika turneja, koju ja sada pripremam s novim, sledećim albumom, verovatno i oproštajnim.Nešto se ne vidim na sceni posle pedesete godine, da skačem po binama i padam. Što bi rekla moja baba: "I valjaš se po kabinama." Ali obično sama sebe demantujem ili me publika vrati. Nešto se desi, neki inat proradi u meni. Dignem ruke od svega, sve me nervira jer nije nešto kako želim. Ja ili radim nešto kako treba da se radi, ili neću nikako da radim. E, onda me neko toliko isprovocira, pa se ja vratim. Inadžija sam valjda. Prvo i osnovno je što više nema Marine Tucaković, takva žena se rađa jednom u zilion godina. Mnogo mi fali, navikla sam da je ona tu - rekla je Ana za emisiju "Ekskluzivno".

Podsetimo, Nikolićeva je pre dve godine najavljivala veliki koncert na beogradskom Ušću, ali se u međuvremenu predomislila jer je shvatila da je to preveliki zalogaj za nju, pa će, kako je otkrila fanovima na nastupu u Zagrebu, solistički nastup biti održan u Areni. I to ne jedan, već sedam.

Otkazala Ušće

- Žao mi je, ali do te pesme ne možemo stići ovde na nastupu. Ali vidimo se u Areni! Je l' vam se sviđa ta ideja? - upitala je Ana publiku u klubu.

Nakon što je dobila potvrdan odgovor, tada se obratila svom dečku Raletu i članovima benda:

- Je l' ste snimili ovo, glupani? Koliko? Četiri Arene hoćete? Malo je! Sedam! To je moj srećan broj. Ali neka bude i jedna za početak i da dođem na vreme. A biće u martu ili aprilu, ja vam to obećavam. Pa makar došla samo ja - rekla je Nikolićeva publici u Zagrebu.

1/7 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Kurir