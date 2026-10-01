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Pesma „Dva put san umra“ nije samo još jedan hit u bogatoj karijeri Olivera Dragojevića – ona nosi posebnu priču o umetničkoj intuiciji i snazi emocija, a pesma prvobitno nije bila namenjena njemu.

Sudbina

Naime, numeru je napisala Vjekoslava Huljić, supruga kompozitora Tončija Huljića, i prvobitno je bila namenjena grupi „Magazin“ i tamošnjoj pevačici.

Međutim, kada je Oliver čuo pesmu, odmah je poželeo da je izvede.

- Taj je tekst bio u muškom rodu, a kad se išlo prebaciti u ženski rod nije imao tu snagu i jačinu kao muški glas. Oliver se odmah zaljubio u tu pesmu, zvao me da je čuvam za njega - otkrila je Vjekoslava u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“.

Oliver Dragojević Foto: Printscreen You Tube, Promo

Pesma za sva vremena

Nakon Oliverove smrti, Tonči Huljić je odlučio da oda počast svom prijatelju i saradniku. Snimio je instrumentalnu verziju pesme „Dva put san umra“, čime je dodatno naglasio emotivnu vrednost ove numere. Ovaj gest pokazuje koliko je pesma značila ne samo Oliveru, već i njegovim bliskim saradnicima.

Vjekoslava i Tonči Huljić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Oliver Dragojević, koji nas je napustio u julu 2018. godine, ostavio je neizbrisiv trag na hrvatskoj i regionalnoj muzičkoj sceni. Njegova borba sa rakom pluća završila se u 71. godini, ali njegove pesme i dalje žive u srcima publike. „Dva put san umra“ ostaje simbol njegove umetničke duše i emotivne povezanosti sa muzikom.

Kurir/Blic

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