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Glavni razlog Jelenine posete italijanskoj prestonici mode jeste pronalazak stana u kome će njena naslednica Atina živeti tokom studija modnog menadžmenta, a u tome joj nesebično pomaže i zgodni maneken.

Kako saznajemo, njih dvoje, pored šopinga i šetnji, redovno odlaze i na potencijalne lokacije koje Atini odgovaraju kako bi Jelena izabrala najbolje mesto za svoju ćerku.

Klupko se odmotava

Foto: Privatna arhiva

Inače, klupko oko privatnog života Jelene i Aleksandra, 25 godina mlađeg manekena s kojim pevačica navodno uživa u ljubavi, polako se odmotava, pa novi detalji izbijaju na površinu.

Tako se po estradnim kuloarima mogu čuti priče da je Ševo već godinama opčinjen pop zvezdom. Kako tvrde upućeni, njemu je Jelena omiljena pevačica, pa ju je podržavao godinama u svim stavovima i mišljenjima. Posebno mu je bilo teško što je tokom godinama prolazila kroz razne muke i patnje.

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Društvene Mreže

KARLEIako je imao veliku želju da joj priđe i sve to joj i lično kaže, on to nije hteo jer je u to vreme bila udata za Duška Tošića, pa joj je redovno pisao i ostavljao komplimente sa lažnih profila na društvenim mrežama. Velika želja mu je bila i da se okuša kao glumac u nekom od njenih spotova, što mu je ostvareno uz pomoć Zorana Birtaševića, koga je upoznao i postao blizak s njim i pre druženja s Jelenom, navodi izvor Kurira.

Uživaju

Podsetimo, Jelena ne krije da u Milanu uživa sa Ševom, što potvrđuje i činjenica da je ona sama objavila fotografije i snimak na kome se vidi da su zajedno.

00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

Uz nju je sve vreme zgodni maneken, koji je ovih dana u centru medijske pažnje zbog navodne veze sa Jelenom. Kako se može videti na jednom od snimaka, oni su tokom jedne šetnje bili vrlo prisni, dodatno podgrevajući glasine o svojoj romansi. Ševo je u jednom trenutku Jelenu zagrlio i oko struka, što samo pokazuje koliko im je trenutno lepo zajedno.

Kurir.rs

JK i Ševo: