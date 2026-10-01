JELENA OBJAVILA PRVE FOTKE SA SINOM POSLE OPERACIJE U ISTANBULU: Ne skidaju osmeh, obratila se Slobi: Nije gotovo, tek je počelo!
Sin Jelene Radanović je bio na operaciji u Turskoj, a ona je nakon intervencije podelila fotografiju sa naslednikom i Slobom Radanovićem koji je sve vreme uz njih.
Jelena Radanović je, naime, nakon operacije objavila snimak sina i time otkrila da je intervencija prošla u najboljem redu.
Sada je podelila zajedničku fotografiju sa sinom i Slobom na kojoj su nasmejani, a onda i šaljivi snimak.
Jelena je snimala sina dok je gledao Istanbul kroz prozor i ostavila komentar: "E sad još po fejk odeću... Ustaj, Slobo, nije gotovo, tek je počelo".
"Naumu rade fekalnu transplantaciju"
Podsetimo, supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović u javnosti je otvoreno govorila o sinu koji ima autizam, njegovoj borbi i lečenju, a danas je objavila snimak iz bolnice u Turskoj u kojoj je njen naslednik operisan.
Jelena Radanović je, podsetimo, otkrila da porodično idu u Istanbul kako bi dečaku odradili intervenciju za koju se nadaju da može da mu pomogne.
- Posle ponoći letimo, Naumu rade fekalnu transplantaciju u petak se vraćamo i loba bukvalno sa aerodroma ide da peva - rekla je ona tokom gostovanja u Amidži šou, a sada je podelila snimak sina nakon operacije, a Sloba Radanović je sve vreme sa njima u Istanbulu.
- Dobro jutro, ko se to probudio, otvorio oči - govorila je Jelena u snimku, i pokazala da je operacija dobro prošla.
U pitanju je medicinski postupak kojim se obnavlja narušena crevna flora. Kod dece sa autizmom ova intervencija se primenjuje jer mnoga od njih imaju ozbiljne digestivne probleme koji mogu dodatno pogoršati njihovo opšte stanje.