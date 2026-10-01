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Sin Jelene Radanović je bio na operaciji u Turskoj, a ona je nakon intervencije podelila fotografiju sa naslednikom i Slobom Radanovićem koji je sve vreme uz njih.

Jelena Radanović je, naime, nakon operacije objavila snimak sina i time otkrila da je intervencija prošla u najboljem redu.

Sada je podelila zajedničku fotografiju sa sinom i Slobom na kojoj su nasmejani, a onda i šaljivi snimak.

Jelena je snimala sina dok je gledao Istanbul kroz prozor i ostavila komentar: "E sad još po fejk odeću... Ustaj, Slobo, nije gotovo, tek je počelo".

1/4 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Pritnscreen/Instagram

"Naumu rade fekalnu transplantaciju"

Podsetimo, supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović u javnosti je otvoreno govorila o sinu koji ima autizam, njegovoj borbi i lečenju, a danas je objavila snimak iz bolnice u Turskoj u kojoj je njen naslednik operisan.

Jelena Radanović je, podsetimo, otkrila da porodično idu u Istanbul kako bi dečaku odradili intervenciju za koju se nadaju da može da mu pomogne.

- Posle ponoći letimo, Naumu rade fekalnu transplantaciju u petak se vraćamo i loba bukvalno sa aerodroma ide da peva - rekla je ona tokom gostovanja u Amidži šou, a sada je podelila snimak sina nakon operacije, a Sloba Radanović je sve vreme sa njima u Istanbulu.

- Dobro jutro, ko se to probudio, otvorio oči - govorila je Jelena u snimku, i pokazala da je operacija dobro prošla.