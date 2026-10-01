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Uhapšeni Andrej Blagojev (23), za kog se sumnja da je visokopozicionirani pripadnik vračarskog klana, svojevremeno je, kako je  Kurir prvi saznao, bio poznat javnosti zbog veze sa Đinom Džinović, ćerkom pevača Harisa Džinovića i Meline.

Njihova veza počela je nakon što je Harisova ćerka okončala prethodnu ljubavnu priču, a Đina je partnera dugo držala daleko od očiju javnosti. Njegovo lice uglavnom nije pokazivala na fotografijama, ali je svojevremeno otkrila njegov identitet kada ga je označila na Instagramu.

Andrej Blagojev, Đina Džinović
Foto: Društvene Mreže

Par je navodnho bio zajedno duže od godinu dana. Đina ga je svega nekoliko puta pokazivala na društvenim mrežama, dok se iz njegovih tadašnjih objava moglo videti da voli luksuzne automobile i košarku.

Njih dvoje su svoju vezu uglavnom čuvali za sebe, ali je nekoliko detalja ipak završilo u javnosti.

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Foto: Društvene Mreže

Andrej je Đini jednom prilikom pripremio rođendansko iznenađenje, uz tortu i emotivnu poruku:

– Srećan rođendan, Bubo. Volim te – glasila je poruka koju je tada objavila.

Nakon toga su otputovali van Beograda i boravili u luksuznoj vikendici.

Ljubav ipak nije potrajala. Đina je u martu 2025. javno potvrdila da više nije u vezi sa Andrejem i poručila da želi neko vreme da bude sama.

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Foto: Ustupljena fotografija

Kasnije se njen ljubavni život ponovo našao pod lupom javnosti, dok je Andrej gotovo potpuno nestao iz estradnih rubrika.

Uhapšen u Grčkoj

Podsetimo, prema operativnim saznanjima koja prenosi Kurir, sumnja se da je Blagojev organizovao bacanje ručnih bombi i Molotovljevih koktela na ugostiteljske objekte u Beogradu. Grčki mediji, koje prenosi Kurir, naveli su i da se ispituje sumnja da je u Grčku došao zbog unapred planirane likvidacije.

Policija ga je, prema tim navodima, locirala u jednom restoranu u Solunu, gde su mu stavljene lisice. Sa njim su privedene još tri osobe. Kurir navodi i da je za Blagojevim bila raspisana međunarodna potraga zbog pljačke.

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