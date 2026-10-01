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PevačĐovani Bajramović, poznat po nastupima na romskim slavljima i sjajnoj atmosferi koju pravi jednom prilikom govorio je o svom privatnom životu.

On je otac osmoro dece, a jednog sina sreo je nakon 18 godina koliko je prošlo kako nisu imali kontakt.

Kako je ispričao, do susreta je došlo sasvim neočekivano na jednom njegovom nastupu. Mladić po imenu Franko prišao mu je tokom večeri, a pevač je u prvi mah pomislio da želi samo zajedničku fotografiju, ne sluteći da će uslediti dirljiv susret koji će ga ostaviti bez reči.

- Jeste, to je bilu u Štutgardu na jednom veselju, ja pevam i slikaju se ovi Romi sa mnom, i sad on priđe meni i kaže: "Moram da te pitam nešto..." Mislio sam da on želi samo da se slika sa mnom, a ja mu kažem da sad pevam i da ne mogu, posle, ali vidim nešto, visok, vidim malo nešto. Kad on meni kaže: "Samo da ti kažem nešto, ja sam Franko, tvoj sin" - ispeičao je Đovani jednom prilikom u emisiji "Amidži šou".

On ga je izveo iz sale, i otišli su sa porazgovaraju posle 18 godina, koliko je prošlo.

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Printscreen YouTube

- Evo ježim se dok pričam. Ja ostavim mikrofon, a prekoputa je bio neki Mekdonalds, tu smo sedeli. Ja mu kažem: " Franko bre, pa ti si veliki dečko..." Nisam ga video 18 godina - otkrio je Đovani.

Još veće iznenađenje usledilo je kada je otkrio da ima šestoro dece sa šest različitih žena. Tada je imao sedmoro dece, ali je jedno zaboravio da nabroji.

- Da, tačno je, šestoro dece sa šest žena. Zovu se Mercedes, Poršej, Lambo, Leonardo, Franko i moja ćerka Anđela.

U međuvremenu je dobio sedmo dete, a u februaru ove godine otkrio je da čeka i osmo. I sva deca su sa različitim ženema.

- Sedmoro dece imam, i sad čekam osmo. Da slučajno ne pogrešim jer sam imao problem nakon gostovanja u emisiji kada sam jedno dete zaboravio da navedem - rekao je on u februaru ove godine za Grandonline.