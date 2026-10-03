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Za Kristijana Golubovića često može čuti da priča „lovačke priče“, odnosno da njegovi doživljaji ponekad zvuče toliko neverovatno da je teško poverovati u njih. Međutim, bivši rijaliti učesnik na takve komentare nema nameru da ćuti, već je rešio da objasni zbog čega, kako kaže, ljudi toliko vole da slušaju njegove priče ako su već ubeđeni da ih izmišlja.

On je pre nekoliko godina gostovao u emisiji "Sceniranje" gde je rešio i tu misteriju. Novinarka Ljiljana Stanišić ga je direktno pitala šta misli zašto ljudi imaju utisak da su njegove priče lovačke.

-Zato što su njihovi životići, ja kažem, toliko mali i prazni da oni nemaju šta da ispričaju. Njihov životi stanu u pa u repertoar od mesec dana mahalanja sa komšijom uz kafu, a moj život da bi se prepričao do tančina onako slikovito kako ja to radim, pa, trebalo bi sedam osam godina da se ne zatvaraju usta.

Smešno do bola

Ukoliko je suditi po njegovim rečima, Kristijanov život bi, dakle, mogao da bude ozbiljna konkurencija televizijskim serijama koje imaju nekoliko sezona. A kada je upitan da li bi zaista mogao toliko dugo da priča, odgovor je stigao bez mnogo razmišljanja.

-Naravno, mgao bih. Ja pričam trideset godina i svi me slušaju. I sve govorite lovačke priče, a komentarišete me, to je malo kontradiktorno. Ako ja nisam zanimljiv što slušaju moje lovačke priče. Onda ajmo Hans Kristijan Anderes broj dva ili Baron Minhausen broj dva, pa ko hoće nek uzme. Ne shvatam, stalno komentarišu. Stalno novo i novo. Doživeo sam da me pitaju i o poliitici, skesu, o sportu, zatvorima,i uvek je interesantno. Uvek nešto novo, jer je moj život bogat događajima. Šta tu nije jasno.

01:59 Kristijan Golubović prvi put priznao da li su njegove priče lovačke Izvor: Kurir

Posebno ga, međutim, zabavlja kada mu sagovornici direktno kažu da se neki događaj koji prepričava navodno nikada nije dogodio.

-Kažu to se nije desilo, to si ti sanjao-konstatovala je Stanišićka.

Ne da na sebe

Umesto da se naljuti, Kristijan je i na to pronašao način da okrene priču na šalu, pa je sebe praktično unapred proglasio majstorom za izmišljanje.

-Onda sam ja najbolji basno pisac, ustvari orator iliti govornik koji izmišlja priče. I tu sam dobar.

A onda je usledila i njegova lična verzija književne klasifikacije, u kojoj se našlo mesta i za čuvenog brata po mašti.

Ume da zabavi narod

1/5 Vidi galeriju Uvek u žiži interesovanja Foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović

Dakle, Kristijan Grim- potvrdila je novinarka.

Ipak, tu se nije zaustavio, već je kroz šalu objasnio da, čak i kada bi sve njegove priče bile izmišljene, on od njih očigledno ume dobro da napravi zabavu.

-Eto,Kristjam Grim je uzeo, pa barem pola miliona evra na pričanje priča.Meni kićanović ovde, hoklica teče. Da li su istinite ili ne. Lepi stanovi, lepe devojke, A oni neka pričaju koliko hoće i da sam ja Grim i Baron Minhauzen-zaključio je.