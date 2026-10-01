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I dok se u svetu poznatih ljubavi neretko dešava da posle raskida nastane prava digitalna čistka, pa zajedničke fotografije nestaju brzinom svetlosti, kod Dragana Stankovića situacija je potpuno drugačija.

Kralj hleba, kako ga je proslavila bivša partnerka Jovana Jeremić, nije posegnuo za opcijom „obriši“, već je na svojim društvenim mrežama ostavio uspomene iz perioda koji je proveo sa voditeljkom televizije Pink.

Dok neki bivši partneri nakon razlaza uklanjaju zajedničke fotografije kao da nikada nisu ni postojale, Dragan očigledno nema potrebu da briše delove svog života. Naprotiv, fotografije koje je ranije objavljivao sa Jovanom i dalje su tu, kao mali digitalni album jednog perioda njihovog života.

Njih dvoje svojevremeno su privlačili ogromnu pažnju javnosti, a gde god bi se pojavili zajedno, gotovo po pravilu bi usledila lavina komentara. Od zajedničkih izlazaka i putovanja, preko proslava i privatnih trenutaka, pa sve do fotografija na kojima su nasmejani i zagrljeni, njihov odnos bio je često tema javnosti.I sada, kada su se njihovi putevi razišli, Dragan nije rešio da prošlost „prekreči“ jednim potezom prsta.

A nekad su se jako voleli

1/8 Vidi galeriju Neke priče ne blede Foto: Kurir TV, ATA images, Printskrin, Printscreen

Umesto toga, čini se da je odlučio da uspomene ostanu upravo tamo gde ih je i čuvao na njegovom profilu.

Nema brisanja

Društvene mreže odavno su postale svojevrsni album života, samo što se umesto fotografija u fioci uspomene čuvaju na telefonu. Kod Dragana taj album očigledno nije doživeo veliko spremanje nakon završetka veze.Da li se to dopada njegovoj verenici Aleksandri sa kojom sprema venčanje ili Tigru, novom Jovoninom dečku, nije poznato.

Jasno se vidi da fotografije sa Jovanom i dalje mogu da se pronađu među objavama, što pokazuje da Dragan nije imao potrebu da uklanja svaki trag zajedničkog vremena. A kada se uzme u obzir koliko je njihov odnos bio medijski ispraćen, jasno je da je tih uspomena bilo mnogo.

Njihova priča imala je i lepe i turbulentne trenutke, ali ono što je sigurno jeste da su zajedno proživeli čitav niz događaja koji se ne mogu izbrisati jednim klikom. Dragan, izgleda, nema problem sa tim da na njegovom profilu ostanu slike iz vremena kada su on i Jovana bili zajedno. Umesto da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, on je odlučio da prošlost ostane deo njegove životne priče.

Jači od afera

1/5 Vidi galeriju Strast koju osećaju sve jača Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ne koristi digitalnu metlu

Dok pojedini poznati čim dođe do raskida krenu da „usisavaju“ društvene mreže i uklanjaju sve što ih podseća na bivšu ljubav, Dragan očigledno nije pristalica takve digitalne čistke. Kod njega nema brisanja, nema paničnog pretraživanja profila, nema nestajanja fotografija preko noći. Sve je ostalo tamo gde je svojevremeno i objavljeno.To može da se tumači na različite načine. Fotografije ostaju, uspomene ostaju, a život ide dalje.Ona sa bokserom Tigrom, a on sa koleginicom iz pekarske industrije.