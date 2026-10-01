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Pevačica Nadica Ademov pojavila se na snimanju emisije "Grand specijal", a tom prilikom osvrnula se na aktuelna dešavanja u svom životu, odnos sa bratom Bubijem, ali i kolege sa estrade.

Pevačica je otkrila da je danas u njihovom domu posebno veselo, budući da porodica organizuje dečiju žurku povodom rođendana njenog naslednika Amela, a dotakla se i skandala koji su nedavno privukli pažnju javnosti.

Slavlje u kući

Nadica je najpre otkrila da je spremna za slavlje koje ih očekuje.

- Jeste, sprema se slavlje. Mi smo slavili kad je trebalo, ali večeras je dečija žurka. Uvek sam spremna, ti znaš da sam rođena spremna - rekla je kroz osmeh.

1/6 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Printscreen/ YouTube/ Grand Production, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Njen brat Bubi je otkrio kako bi se snašao sa skandalom ukoliko ga tako nešto "zakači" osvrnuvši s na pitanje o privatnom snimku. Pevač je rekao da tako nešto ne postoji kod njega, ali je u šali prokomentarisao da ne znači da neće.

- Tako je rekao? Ubiću ga, haha... Nije znao šta da kaže, je l'? Tako ga nisam vaspitavala... To ćemo da rešimo mi. Sad ću ja sa njim - poručila je pevačica sa osmehom.

Izbegava konflikte

Nadica je potom priznala da se trudi da izbegava konflikte, ali i da nije neko sa kim bi bilo dobro ulaziti u ozbiljniji sukob.

- Nikada se nisam ni sa kim svađala. Ne bih volela niko da upozna tu moju stranu. Nezgodna sam - rekla je ona.

Na pitanje da li je nekada imala izlive ljubomore kada je bila devojka, pevačica je otkrila da se kod nje sve rešava na mnogo mirniji način.

- Ništa ja ne slupam. (smeh) Samo se okrenem i odem - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Nadica Ademov Foto: Kurir Televizija, ATA images, Printscreen Instagram

Nadica je priznala i da joj je svakodnevica prilično užurbana, te da joj se često dešava da kasni, iako na vreme krene.

- Ceo dan mi je napet, malo stresa, večito negde kasnim. Mislim stići ću, a uvek zakasnim. Krenem na vreme i nešto se zakomplikuje... Šminker i frizer čekaju... - ispričala je kroz osmeh.

Komšiluk pun kolega

Pevačica se osvrnula i na koleginice koje žive u njenom komšiluku, pa otkrila da se sa njima ipak ne sreće često.

- Iskreno da ti kažem, nikoga nisam videla. A i ne izlazim nešto. Odem sa decom do parkića. To je najbolji izlazak - rekla je Nadica te priznala sa kim bi otišla na kafu.

- Volim ja sve njih... Sa Marijom uvek, Jovanom, Viki... - rekla je.

Nadica je otkrila i da se često viđa sa Đanijem, sa kojim je njena porodica u prijateljskim odnosima.

Sa Đanijem porodična prijateljica

Foto: Printscreen/Instagram

- Sa Đanijem se viđamo često. Sa njima smo porodični prijatelji - rekla je pevačica, a potom se osvrnula i na Slađu, kojoj je uputila reči podrške jer je u bolnici.

- Da, čula sam se sa Slađom. Ona je jaka žena, jedan veliki borac i znam da će sve to prebroditi. Biće ona dobro - poručila je Nadica.

Kurir/Telegraf