"JAKA JE ŽENA I VELIKI BORAC" Đanijeva žena Slađa danima u bolnici, Nadica Ademov se čula s njom: Znam da će pobediti!
- Nadica Ademov kaže da je danas u kući veselo zbog dečije žurke povodom rođendana sina Amela, a osvrnula se i na odnos sa bratom Bubijem.
- Pevačica poručuje da izbegava svađe i da se u konfliktima povlači, dok priznaje da joj je svakodnevica često napeta i da kasni i kad krene na vreme.
- O Slađi Đanijevoj, koja je u bolnici, Nadica kaže da je jaka žena i veliki borac, uz poruku da veruje da će sve prebroditi.
Pevačica Nadica Ademov pojavila se na snimanju emisije "Grand specijal", a tom prilikom osvrnula se na aktuelna dešavanja u svom životu, odnos sa bratom Bubijem, ali i kolege sa estrade.
Pevačica je otkrila da je danas u njihovom domu posebno veselo, budući da porodica organizuje dečiju žurku povodom rođendana njenog naslednika Amela, a dotakla se i skandala koji su nedavno privukli pažnju javnosti.
Slavlje u kući
Nadica je najpre otkrila da je spremna za slavlje koje ih očekuje.
- Jeste, sprema se slavlje. Mi smo slavili kad je trebalo, ali večeras je dečija žurka. Uvek sam spremna, ti znaš da sam rođena spremna - rekla je kroz osmeh.
Njen brat Bubi je otkrio kako bi se snašao sa skandalom ukoliko ga tako nešto "zakači" osvrnuvši s na pitanje o privatnom snimku. Pevač je rekao da tako nešto ne postoji kod njega, ali je u šali prokomentarisao da ne znači da neće.
- Tako je rekao? Ubiću ga, haha... Nije znao šta da kaže, je l'? Tako ga nisam vaspitavala... To ćemo da rešimo mi. Sad ću ja sa njim - poručila je pevačica sa osmehom.
Izbegava konflikte
Nadica je potom priznala da se trudi da izbegava konflikte, ali i da nije neko sa kim bi bilo dobro ulaziti u ozbiljniji sukob.
- Nikada se nisam ni sa kim svađala. Ne bih volela niko da upozna tu moju stranu. Nezgodna sam - rekla je ona.
Na pitanje da li je nekada imala izlive ljubomore kada je bila devojka, pevačica je otkrila da se kod nje sve rešava na mnogo mirniji način.
- Ništa ja ne slupam. (smeh) Samo se okrenem i odem - rekla je.
Nadica je priznala i da joj je svakodnevica prilično užurbana, te da joj se često dešava da kasni, iako na vreme krene.
- Ceo dan mi je napet, malo stresa, večito negde kasnim. Mislim stići ću, a uvek zakasnim. Krenem na vreme i nešto se zakomplikuje... Šminker i frizer čekaju... - ispričala je kroz osmeh.
Komšiluk pun kolega
Pevačica se osvrnula i na koleginice koje žive u njenom komšiluku, pa otkrila da se sa njima ipak ne sreće često.
- Iskreno da ti kažem, nikoga nisam videla. A i ne izlazim nešto. Odem sa decom do parkića. To je najbolji izlazak - rekla je Nadica te priznala sa kim bi otišla na kafu.
- Volim ja sve njih... Sa Marijom uvek, Jovanom, Viki... - rekla je.
Nadica je otkrila i da se često viđa sa Đanijem, sa kojim je njena porodica u prijateljskim odnosima.
Sa Đanijem porodična prijateljica
- Sa Đanijem se viđamo često. Sa njima smo porodični prijatelji - rekla je pevačica, a potom se osvrnula i na Slađu, kojoj je uputila reči podrške jer je u bolnici.
- Da, čula sam se sa Slađom. Ona je jaka žena, jedan veliki borac i znam da će sve to prebroditi. Biće ona dobro - poručila je Nadica.
Kurir/Telegraf