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Legendarna pevačicaTereza Kesovija primljena je u bolnicu zbog iznenadnih kardioloških problema. Zbog narušenog zdravstvenog stanja i izričitih uputstava stručnog lekarskog tima, pevačica je bila prinuđena da odloži dva velika solistička koncerta u zagrebačkoj dvorani „Vatroslav Lisinski“, koji su bili zakazani za 3. i 4. oktobar.

Prema dostupnim informacijama i izvorima bliskim Terezi Kesoviji, ona nije životno ugrožena, ali su lekari procenili da je neophodno da ostane pod stalnim medicinskim nadzorom kako bi se situacija u potpunosti stabilizovala.

Naglašeno je da hospitalizacija nije bila samo preventivna mera, već su se zaista pojavili kardiološki problemi koji zahtevaju bolničko lečenje.

1/9 Vidi galeriju Tereza Kesovija Foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Fonet

Pre odlaska u bolnicu, Tereza se obratila svojoj publici putem zvaničnog Instagram profila i uputila im emotivnu poruku:

- Dragi moji, znam koliko smo se svi veselili predstojećim koncertima u Lisinskom, ali zbog neočekivanih kardioloških problema i izričitog uputstva stručnog lekarskog tima, moram odložiti naš susret i poslušati svoje srce, ali ovaj put na malo drugačiji način te mu dati vremena za oporavak.

Publika, koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala susret sa muzičkom legendom, upućuje joj poruke podrške sa željim za brz oporavak.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija