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Bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj ponovo uživa u ljubavi nakon razvoda od supruge Ivane. Ne krije koliko je srećan pored nove partnerke, a zajedničke trenutke sve češće deli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Požgaj je privukao veliku pažnju javnosti fotografijom na kojoj se sa svojom izabranicom strasno ljubi nasred prodavnice. Uz romantičan prizor, podelio je i emotivnu poruku kojom je opisao koliko mu ovaj period života znači:

„Jednostavno, dalje ne mogu da verujem da sam danas imao tako lep dan u životu posle mnogo godina. I dalje se pitam da li se današnji dan meni stvarno dogodio?“

Cvetaju ruže

Otkrivajući detalje njihovog zajedničkog dana, Požgaj je naveo da su vreme provodili jednostavno, ali ispunjeno lepim trenucima. Dugo su šetali zagrljeni, obavili nabavku, sređivali stan, a potom uživali u kafiću i restoranu.

1/6 Vidi galeriju Bivši političar i rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj ponovo je emotivno ispunjen nakon razvoda od supruge Ivane Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Posebno mu je, čini se, ostao u sećanju simpatičan trenutak iz prodavnice:

"Bili smo u Maksiju zajedno u nabavci. Ja sam nosio kese, a ona kaže da nije navikla da neko nosi kese... Posle smo pili kafu i sok, bili u restoranu, a ona me na kraju isprati kući i kupi mi krem bananicu".

Ovo nije prvi put da Požgaj javno pokazuje koliko je zaljubljen. Nedavno je objavio i fotografiju strasnog poljupca sa ulice, zabeleženog u noćnom ambijentu, uz emotivnu posvetu:

"Svim srcem volim i ja sam voljen, sve ti dugujem"

Sudeći po njegovim objavama, Požgaj uživa u novom poglavlju svog života, a posebnu pažnju posvećuje upravo malim, svakodnevnim trenucima koje deli sa svojom novom izabranicom.

Prijavio bivšu za porodično nasilje

Podsetimo, Požgaj je ranije otkrio da je bivšu suprugu morao da prijavi za porodično nasilje.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar i Ivana Požgaj Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Ja sam bio miran i kad je došla policija, nju su smirivali. Ja sam morao da je prijavim za porodično nasilje zarad opštog dobra. To kroz šta sam ja prošao nisam video ni u filmovima. U tom trenutku mi nije bilo smešno, uvek sam smiren. Za njeno dobro sam gledao da se ne povredi, da ne povredi mene. Ivana je pretila da će namerno udariti glavom o šank.