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Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, svojevremeno je govorila o sinu Naumu i izazovima sa kojima se njihova porodica susreće. Nakon što je dečak sada prošao kroz intervenciju, Jelena se oglasila i podelila prve informacije o njegovom stanju, ali i otkrila kako je sve proteklo i kako se porodica osećala tokom ovog perioda.

Jelena Radanović se oglasila

Kako je istakla, Naum se nakon intervencije oseća dobro, a posebnu zahvalnost uputila je svima koji su bili uz njih i pružali im podršku kroz molitve i lepe misli.

- Naum je odlično, sve je prošlo u lakoći, već šetamo i smejemo se. Sloba je tu sve vreme, noćas je bio budan sa nama zbog pripreme za intervenciju, a sutra kada se vratimo kući već radi. Što se mene tiče, nisam osećala nikakav strah, zapravo osetila sam nalet pozitivne energije koju su ljudi kroz molitvu i misli slali Naumu - rekla je Jelena, a zatim nam objasnila o kakvoj intervenciji je reč:

Foto: Printscreen

- Fekalna transplantacija je medicinski postupak kojim se korisne, žive bakterije iz creva zdrave osobe prebacuju u creva pacijenta, s glavnim ciljem obnavljanja uništene crevne flore.

"Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio"

Jelena je jednom prilikom otkrila kako je primetila da Naum ima autizam.

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je šturo, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet odsto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji" - napisala je Jelena jednom prilikom i dodala:

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- Super je, on je srećan dečak, daleko od deteta urednog razvoja, ali daleko i od oblika autizma koji je imao pre pet godina. Sada je problem razumevanje govora i generalno razumevanje, ali sve što smo radili dalo je određen rezultat. Povremeno je hiperaktivan, spava odlično, voli da pliva. Autisti generalno vole vodu, rekla je.