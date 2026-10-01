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Voditelj Dragan Marinković Maca (58) već neko vreme uživa u ljubavi sa 20 godina mlađom Jovanom, sa kojom je nedavno započeo novo poglavlje života preseljenjem u Hrvatsku. Iako Jovana svojom atraktivnim izgledom često privlači pažnju na društvenim mrežama, o njenom privatnom životu ne zna se mnogo. Poznato je da je po zanimanju frizerka, a sa Macom je uplovila u brak nakon svega nekoliko meseci veze.

Maca je svojevremeno otkrio da je nakon razvoda od prethodne supruge čvrsto rešio da se više nikada neće ženiti. Ipak, ljubav prema Jovani promenila je njegov stav, pa je njihova veza vrlo brzo dobila i bračni epilog.

Ovo je Macina supruga:

1/9 Vidi galeriju Dragan Marinković Maca sa suprugom Foto: Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: "Dobar dan". Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život - rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

Njih dvoje su zajedno prošli i kroz jedan od najtežih perioda u životu. Maca je pre nekoliko godina otvoreno govorio o gubitku beba i otkrio koliko je taj period bio težak za njegovu suprugu Jovanu.

Jovani je bilo užasno. Morali smo posle toga da odemo na nekoliko meseci van Beograda kako bismo se sklonili od svega. Trebinje nam je bilo utočište četiri-pet meseci. Tamo smo se fino odmorili od beogradske gužve i haosa - rekao je Marinković tada za "Premijeru".

Uprkos teškim trenucima koje su zajedno prošli, Maca danas ističe da uživa u životu sa Jovanom, a njihovo preseljenje u Hrvatsku za njih predstavlja novo poglavlje i priliku da zajednički grade mirniju svakodnevicu.

Maca se preselio u Hvrvatsku

Podsetimo, Maca se nedavno sa suprugom preselio u Hrvatsku.

- Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mesto gde si rođen, već gde svi tvoji pokušaji bekstva prestaju. Verujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i deljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, uteha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: „Sutra nikome nije obećano“. Moramo se baviti suštinskim stvarima - rekao je on za "Stori" i dodao:

1/8 Vidi galeriju Dragan Marinković Maca Foto: Damir Dervišagić, Screenshot paparaco lov, Zorana Jevtić, Printscreen

- Dovoljno sam obrazovan da ih nemam. Jednostavno, pokušavam da se ne navikavam na nepravdu. Bez obzira na to koliko te društvo tera da se na nju navikneš, protiv nje se moraš boriti. Ako ne staviš tačku na vreme, svaki sledeći zarez će te boleti. Nemam pardona. Jedan je život, zašto bih ga trošio uzalud. Neću, valjda, da dođem kući, pogledam se u ogledalo i poželim da sam sebe pljunem. Predrasude nemam, ali imam stavove, argumente o kojima možemo da razgovaramo. Ukoliko imaš argument više i ako me njime ubediš da grešim, izviniću se i promeniti mišljenje. Nema kod mene – sviđa mi se ili ne sviđa. To je pitanje ukusa, percepcije, bilo čega, ali znam šta je ljudski i šta nije, šta je moralno, a šta nije .