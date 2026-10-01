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Kija Kockar ponovo je privukla pažnju javnosti zagonetnom objavom na društvenim mrežama, koja je usledila svega dva dana nakon što je njen bivši suprug Sloba Radanović gostovao u emisiji zajedno sa suprugom Jelenom.

Pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga" često sa pratiocima deli citate i poruke koje izazovu brojne reakcije, a ovoga puta posebno je intrigirala rečenica koju je objavila na Instagramu.

- Kada se jednom prodaš za džem, više nikada nećeš moći da budeš jagoda - napisala je Kija.

Da li je poruka namenjena Slobi?

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar ponovo je privukla pažnju javnosti zagonetnom objavom na društvenim mrežama, Foto: Printscreeen, Printscreen, Printscreen/Youtube



Objava je odmah pokrenula nagađanja među njenim pratiocima, koji su pokušavali da protumače kome je Kija namenila ovu poruku.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da se citat pojavio samo dva dana nakon što je Sloba Radanović gostovao u televizijskoj emisiji sa suprugom Jelenom. Ipak, Kija nije navela kome se obraća niti je potvrdila da objava ima veze sa bivšim suprugom.

Zbog toga za sada ostaje samo na nivou nagađanja da li je reč o poruci upućenoj konkretnoj osobi ili je Kija jednostavno podelila citat koji joj se dopao.

Sloba se našalio na Kijin račun

Sloba i Jelena Radanović tokom gostovanja govorili su o svom odnosu, ali i o nesporazumu koji su imali neposredno pre dolaska u studio. U emisiji je bilo reči i o ljubomori i proveravanju partnera putem društvenih mreža. Pevačica Tina Ivanović ispričala je da je svojevremeno pravila lažne profile kako bi proverila svog partnera.

1/17 Vidi galeriju Sloba Radanović, supruga Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Kada je voditelj Ognjen Amidžić upitao Tinu da li se putem lažnog profila čak i dopisivala sa njim, Sloba je kroz šalu prokomentarisao:

- Ista moja bivša žena.

Njegova opaska izazvala je smeh u studiju, dok se Jelena takođe nasmejala. Kija se, s druge strane, nije oglašavala povodom Slobinog komentara, već je pažnju javnosti privukla upravo svojom zagonetnom objavom.