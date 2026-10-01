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Ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, danas proslavlja 25. rođendan, a tim povodom čitavog dana joj stižu brojne čestitke i lepe želje na društvenim mrežama.

Una već godinama privlači veliku pažnju javnosti, a posebno se ističe svojom aktivnošću na društvenim mrežama, gde često deli fotografije koje izazivaju brojne reakcije. Upravo zbog njenog atraktivnog izgleda i mladolikosti, mnogi su se iznenadili kada su saznali da je napunila 25 godina.

1/8 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Veliku pažnju javnosti privlači i njen ljubavni život. Una je trenutno u vezi sa deset godina starijim partnerom, a kako je svojevremeno ispričao izvor blizak paru, njen izabranik uspešan je u poslu kojim se bavi.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Kako je isti izvor tada naveo, Una i njen partner već nekoliko godina uživaju u ljubavi, a njihova veza je veoma ozbiljna.

- Una i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor.

Čola o ćerki

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Podsetimo, Čola je jednom prilikom komentarisao to što je njegova ćerka veoma aktivna na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - dodao je pevač za "Avaz", pa je onda progovorio o ženi.