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Pevačica Nada Topčagić u svom vlasništvu poseduje nekoliko nekretnina, a nedavno je otkrila da se seli iz dupleksa koji poseduje u srcu srpske prestonice.

Kako kaže, počela je da joj smeta gužva u centru grada.

- Selimo se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemaš gde auto da parkiraš - rekla je Nada Topčagić ranije, a na pitanje da li će stan staviti na prodaju ili iznajmljivanje, ona je izjavila:

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić neprolazna zvezda Foto: Ilija Ilić, Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Neće biti na prodaju, izdavaćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji. Ne znam kada ćemo se preseliti jer, verujte, ne možemo da nađemo ko će sve to da preveze, sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikog da nađeš - rekla je pevačica.

Kupuje kod Kineza

Podsetimo, popularnost Nade Topčagić je i posle 50 na muzičkoj sceni u punom jeku, dobro je poznata kao žena iz naroda, ne pati za luksuzom, kupuje kod Kineza, a gde god da prođe svi se okreću za njom.

- Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigde ništa da kupim, ako meni to lepo stoji, ako znam to da iznesem. Ti možeš da obučeš ne znam šta skupoceno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš da izneseš i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari - kaže ona, ističući da joj je i dan-danas glavna preokupacija “šta obući”:

1/6 Vidi galeriju Pevačica je bila vezana za kućnog ljubimca Foto: Promo/Ivan Stanivuković, Printscreen/Novo jutro, Printskrin / You Tube

- Svi me pitaju zašto posle toliko godina razmišljam? E pa baš zato. Posle toliko godina ja moram da razmišljam šta ću da obučem. Vrlo je bitno šta ćeš obući, kako da izgledaš posebno. Brzo se ja spremim, šminkam se sama, pomažu mi prijatelji, ali ipak sve osmišljavam ja.