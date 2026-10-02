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Poznata pevačica i zvezda, inače bivša verenica Milana Popovića, bila je sastavni deo njegovog turbulentnog života, a njihov odnos obeležila je i višegodišnja borba oko zajedničkog sina.

Nakon što je dečak promenio veru, Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je nepravosnažnu presudu kojom je starateljstvo nad Aleksandrom pripalo Severini.

- Nikada nije dolazila po dete, u toku nedelje uopšte ga nije viđala... U medijima je sve vreme kukala - izjavio je Popović.

Ostale detalje o odnosu sa Severinom, ali i nesvakidašnji životni put od rada u mračnim ruskim rudnicima do velikog bogatstva i noćnog života na Floridi, biznismen je odlučio da podeli sa javnošću. Svoju intimu i detalje borbe razotkrio je u emisiji "Neispričano" autorke Jelene Pejović.

Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, u subotu, 3. oktobra, od 22.15 na Kurir televiziji.

00:21 BOMBA U EMISIJI "NEISPRIČANO"! Milan Popović izneo sočne detalje iz Severininog života Izvor: Kurir televizija