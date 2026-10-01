Slušaj vest

Pevačica Nadežda Biljić (35) dugo je od javnosti krila da se bori sa karcinomom. Tek nakon što je iz teške životne borbe izašla kao pobednik, odlučila je da svoju priču podeli sa drugim ženama i javno progovori o periodu kroz koji je prolazila.

Tokom najtežih trenutaka, najveći oslonac bio joj je suprug Toma Panić, dok joj je vera davala dodatnu snagu da izdrži teške dane provedene na onkologiji.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić tokom učešća u rijalitiju Foto: Pritnscreen, Printscreen

Nadežda se sada oglasila putem Instagrama i poslala snažnu poruku, ističući da ni u najtežim trenucima nije izgubila veru i nadu. Njene reči izazvale su brojne reakcije, a pratioci su joj u komentarima uputili mnoštvo poruka podrške.

- Životu se predala, Bog je uvek znao najbolje - napisala je pevačica.

Krila od svih da ima rak

Nedavno je Toma otkrio da je od Nadežde krio da lekari sumnjaju da ima karcinom, a opisao je i kako je izgledao trenutak u kojem su saznali za bolest.

- Nadežda je nastupala. Kada smo krenuli u tu njenu borbu, našu, nekako sam želeo da ne prekidamo ništa. Prva rečenica, kada sam rekao tastu i tašti da me ne interesuje ko god dođe kod nas kako se oseća, da u kući nema razgovora o njenom problemu. Ona nije ni znala da ima kancer, radi se o kanceru grlića materice. Nije znala dok nije došla na konzilijum, ja sam to krio od nje. 'Šta ću na konzilijum?', ja pričam to je procedura... Tamo su joj rekli - ispričao je Toma.

1/5 Vidi galeriju Toma Panić Foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Ja po kijavici znam šta je, nikada nisam pogrešila. Znala sam od početka da je kancer grlića, imala sam propratne simptome. Na vreme smo otkrili - objasnila je pevačica.

Tokom lečenja pevačica nije odustajala od nastupa, već je radila onoliko koliko joj je zdravstveno stanje dozvoljavalo.

- To mi se desilo, sa zračenja sam išla pravo na svirku. Lekari su mi preporučili da bi trebalo da ne stajem sa poslom onoliko koliko mogu. Nisam ja tu sama, koliko mogu, naravno Toma je sa mnom. Neće mene niko da maltretira da ja moram... - navela je Nadežda, dok je Toma dodao da je radila onoliko koliko je želela i imala snage.