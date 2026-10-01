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Pevačica Jelena Karleuša otvoreno je progovorila o odnosu sa bivšim suprugom, Duškom Tošićem, dok se poslednjih dana sve više spekuliše o njenoj romansi sa 25 godine mlađim muškarcem Aleksandrom Ševom.

JK iznenadila priznanjem o Dušku

Sad je sve ok među supružnicima Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Zorana Jevtić, Ana Paunković, Instagram

Na pitanje da li veruje u prijateljstvo nakon ljubavi, Jelena je izjavila:

- Ne verujem. Duško i ja smo imali brak, više nismo zajedno, ali naša deca su jedna spona koja nas vezuje zauvek i zbog koje moramo da budemo zdravorazumni i tako dalje - rekla je Jelena Karleuša i dodala:

- Mada, veruj mi, kad bih htela, ja bih mogla da budem sa Duškom na keca. Kada bih se potrudila pomirili bismo se, ali ja to ne želim - rekla je pevačica u podkastu "Otkrivanje sa Milenom".

Karleuša se potom obratila devojkama koje okružuju Duška Tošića.

- Ja se izvinjavam ako Duško ima neku vezu, ali te devojke su valjda svesne da su takva pravila igra u džungli - poručila je JK.

"Nikada se nisam prva ogrešila o muškarca"

Jelena Karleuša o Kanje Vestu Foto: Printscreen

Jelena se zatim osvrnula i na sve svoje prethodne veze, ističući da nikada nije bila ta koja je prva napravila grešku u odnosu.

- Ja se o sve te muškarce nikada nisam ogrešila, da se oni nisu prvo o mene ogrešili. Uvek sam ostavljala najdivniji trag u njihovim životima i svi me pamte samo po dobrom. Prema svakom partneru sam bila anđeo - rekla je Jelena Karleuša za Adria TV.

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24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV