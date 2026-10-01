USRED PRIČA O MLAĐEM MANEKENU, JELENA PROGOVORILA O POMIRENJU S DUŠKOM: "Mogla bih da budem s njim na keca!"
Pevačica Jelena Karleuša otvoreno je progovorila o odnosu sa bivšim suprugom, Duškom Tošićem, dok se poslednjih dana sve više spekuliše o njenoj romansi sa 25 godine mlađim muškarcem Aleksandrom Ševom.
JK iznenadila priznanjem o Dušku
Na pitanje da li veruje u prijateljstvo nakon ljubavi, Jelena je izjavila:
- Ne verujem. Duško i ja smo imali brak, više nismo zajedno, ali naša deca su jedna spona koja nas vezuje zauvek i zbog koje moramo da budemo zdravorazumni i tako dalje - rekla je Jelena Karleuša i dodala:
- Mada, veruj mi, kad bih htela, ja bih mogla da budem sa Duškom na keca. Kada bih se potrudila pomirili bismo se, ali ja to ne želim - rekla je pevačica u podkastu "Otkrivanje sa Milenom".
Karleuša se potom obratila devojkama koje okružuju Duška Tošića.
- Ja se izvinjavam ako Duško ima neku vezu, ali te devojke su valjda svesne da su takva pravila igra u džungli - poručila je JK.
"Nikada se nisam prva ogrešila o muškarca"
Jelena se zatim osvrnula i na sve svoje prethodne veze, ističući da nikada nije bila ta koja je prva napravila grešku u odnosu.
- Ja se o sve te muškarce nikada nisam ogrešila, da se oni nisu prvo o mene ogrešili. Uvek sam ostavljala najdivniji trag u njihovim životima i svi me pamte samo po dobrom. Prema svakom partneru sam bila anđeo - rekla je Jelena Karleuša za Adria TV.