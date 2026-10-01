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Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, ne krije koliko joj u teškim trenucima znači podrška ljudi koji prate borbu njenog sina Nauma. Nakon operacije koju je dečak imao u Turskoj, Jelena je na Instagramu podelila emotivne trenutke iz bolnice, ali i zahvalila svima koji joj se svakodnevno javljaju i pružaju reči ohrabrenja.

Posebno ju je dirnulo to što su mnogi primetili Naumovu reakciju na Slobin glas. Kako je priznala, u trenutku koji je za nju bio ispunjen brigom i emocijama, nije ni sama odmah obratila pažnju na taj detalj.

1/6 Vidi galeriju Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, redovno sa javnošću deli detalje o lečenju svog sina Nauma koji ima autizam Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

„Ceo dan mi pišete kako vas je ganuo trenutak Naumove reakcije na Slobin glas. Ja to u svom ovom ludilu nisam ni primetila... Ali da, bilo je stvarno. Hvala vam za ljubav, osetila sam to“, napisala je Jelena.

Ubrzo potom objavila je i prizor iz bolničke sobe, odnosno pogled na grad, uz poruku koja je dodatno pokazala kroz kakav emotivni period prolazi.

„Sve što je doneo ovaj dan, sad je već sećanje. Dan je prošao i više ne postoji... Ali je ljubav ostala“, poručila je ona.

Jelena Radanović o borbi sa sinom

Jelena je jednom prilikom otkrila kako je primetila da Naum ima autizam.

1/8 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je štur, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet odsto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji" - napisala je Jelena jednom prilikom.