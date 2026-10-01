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Ilda Šaulić pojavila se pred publikom u izdanju koje je privuklo brojne poglede, a neposredno pred izlazak na scenu ekskluzivno je stala pred kamere Kurir televizije i otkrila detalje iz svog privatnog i poslovnog života.

Pevačica je ovog puta odabrala veoma kratku haljinu, možda i jednu od najkraćih u kojima smo je do sada videli, ali je i u ovom smelom izdanju uspela da zadrži prepoznatljivu eleganciju i damski stil.

Pomeren koncert

Ilda Šaulić pojavila se pred publikom u izdanju koje je privuklo brojne poglede, a neposredno pred izlazak na scenu ekskluzivno je stala pred kamere Kurir televizije i otkrila detalje iz svog privatnog i poslovnog života. Foto: Kurir

Ilda je tokom razgovora otkrila i važnu vest za svoju publiku. Koncert koji je prvobitno bio zakazan za 26. novembar pomeren je za proleće, a pevačica će tada imati priliku da publici priredi veče za pamćenje.

Pored poslovnih planova, Ilda je govorila i o onome što joj je kao majci posebno važno, ćerki Emi. Sa ponosom je istakla da je Ema veoma nadarena za muziku i da joj posebno prija što kod svoje naslednice vidi ljubav i talenat za umetnost.

Ilda Šaulić Foto: Privatna arhiva

A kada je razgovor skrenuo na nešto opuštenije teme, Ilda je uz osmeh odgovorila na pitanje o "noćnim gresima",odnosno šopingu. Ipak, priznala je da kod nje za kupovinu ne mora da bude noć "grehovi" se, kako kaže, dešavaju i tokom dana.

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24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV