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Bivši fudbaler Duško Tošić stigao je u Milano, gde se već nalaze njegove ćerke Atina i Nika, ali i bivša supruga Jelena Karleuša. Njegov dolazak privukao je posebnu pažnju budući da ovih dana u italijanskoj prestonici mode boravi i Aleksandar Ševo, 25 godina mlađi maneken kog mediji povezuju sa Karleušom.

Duško se ubrzo po dolasku oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako provodi vreme u Milanu. Bivši fudbaler otišao je na večeru u luksuzni restoran, odakle je objavio fotografiju elegantnog enterijera i pokazao ambijent u kojem uživa. Ipak, nije otkrio ko mu je pravio društvo za stolom.

Njegov dolazak u Italiju nije iznenađenje, budući da je porodica ovih dana u Milanu prvenstveno zbog velikog životnog koraka njegove starije ćerke Atine.

Školovanje na prestižnom univerzitetu

Atina Tošić nedavno je postala punoletna, a školovanje će nastaviti upravo u Milanu, gde bi trebalo da studira modni menadžment. Nakon proslave njenog 18. rođendana počele su pripreme za preseljenje i početak novog životnog poglavlja.

Atina je najpre u Milano otputovala sa ocem Duškom, koji joj je pomagao oko pronalaska odgovarajućeg stana u kojem će živeti tokom studija. Nakon toga se nakratko vratila u Beograd kako bi završila pripreme i spakovala stvari za selidbu.

1/5 Vidi galeriju Atina Tošić Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić Mondo

Nekoliko dana kasnije Jelena Karleuša je sa Atinom i mlađom ćerkom Nikom napustila porodičnu vilu na Dedinju i stigla u Milano. Jelena i Nika odlučile su da neko vreme ostanu uz Atinu kako bi joj olakšale prve dane u novom gradu i period prilagođavanja.

Karleuša je deo njihovog boravka već pokazala pratiocima na društvenim mrežama, a iz Milana je objavila i snimak uz poruku: „Poljupci iz Milana“.

Kako se ranije pisalo, plan je da se Jelena i Duško smenjuju u odlascima u Italiju kako njihova ćerka tokom prvih meseci života u novom gradu ne bi bila sama.

Ipak, Duško je očigledno vrlo brzo rešio da se ponovo pridruži ćerkama, pa su se tako bivši supružnici našli u istom gradu.

Dodatnu pažnju izaziva činjenica da se u Milanu trenutno nalazi i Aleksandar Ševo, maneken kog poslednjih nedelja povezuju sa Jelenom Karleušom.

Ševo s Jelenom traži stan

Kako smo pisali, Ševo Jeleni pravi društvo tokom boravka u Milanu, a pomagao joj je i prilikom obilaska potencijalnih stanova za Atinu. Njih dvoje su, prema saznanjima Kurira, vreme provodili u šopingu, šetnji gradom, ali i obilazeći lokacije koje bi odgovarale Atini tokom studija.

Jelena je i sama na društvenim mrežama objavljivala fotografije i snimke na kojima se vidi da je sa Ševom. Na jednom snimku iz šetnje maneken ju je zagrlio oko struka, što je dodatno podgrejalo glasine o prirodi njihovog odnosa.

00:04 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

Ranije smo pisalo da je Ševo navodno godinama bio veliki Jelenin fan. Prema tvrdnjama izvora, pratio je njen rad i podržavao je, a dok je bila u braku sa Duškom Tošićem nije želeo direktno da joj priđe, već joj je navodno pisao komplimente sa lažnih profila.