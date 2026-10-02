ELENA KARIĆ SE LJUBI SA MAJKOM VERICOM U USTA! Snimak sa rođendana napravio haos na mrežama! Evo koliko je godina napunila (VIDEO)
Dizajnerka Elena Karaman proslavila je 55. rođendan u krugu najbližih, a snimci sa intimnog slavlja brzo su zapalili društvene mreže. Slavljenica je blistala u elegantnom izdanju dok je pred okupljenima nasmejana duvala svećicu sa rođendanske torte.
Posebnu pažnju privukao je izuzetno emotivan trenutak kada je Elena podelila poljubac sa svojom majkom, poznatom modnom kreatorkom Vericom Rakočević. Ovaj dirljiv prizor oduševio je sve prisutne i još jednom potvrdio kolika bliskost i ljubav vladaju između majke i ćerke.
Brojni pratioci i prijatelji zasuli su dizajnerku čestitkama, ne štedeći komplimente na račun njenog neverovatno mladolikog izgleda na pragu šeste decenije.
Ima tri sina iz tri različita braka
Podsetimo, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.
Kupila kuću u Provansi
Elena Karić je kupila kuću u Provansi pre više od dve godine, a tada je otkrila da želi da napravi imanje koje će biti njena oaza mira.
- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena.
- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena i otkrila da ima štalu koja će joj služiti za rituale.
- Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale - otkrila je Elena.