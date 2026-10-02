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Dizajnerka Elena Karaman proslavila je 55. rođendan u krugu najbližih, a snimci sa intimnog slavlja brzo su zapalili društvene mreže. Slavljenica je blistala u elegantnom izdanju dok je pred okupljenima nasmejana duvala svećicu sa rođendanske torte.

Posebnu pažnju privukao je izuzetno emotivan trenutak kada je Elena podelila poljubac sa svojom majkom, poznatom modnom kreatorkom Vericom Rakočević. Ovaj dirljiv prizor oduševio je sve prisutne i još jednom potvrdio kolika bliskost i ljubav vladaju između majke i ćerke.

Brojni pratioci i prijatelji zasuli su dizajnerku čestitkama, ne štedeći komplimente na račun njenog neverovatno mladolikog izgleda na pragu šeste decenije.

1/3 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Pritnscreen/Instagram

Ima tri sina iz tri različita braka

Podsetimo, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

00:04 Verica i Elena se ljube u usta Izvor: Instagram

Kupila kuću u Provansi

Elena Karić je kupila kuću u Provansi pre više od dve godine, a tada je otkrila da želi da napravi imanje koje će biti njena oaza mira.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena.

1/5 Vidi galeriju Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena i otkrila da ima štalu koja će joj služiti za rituale.