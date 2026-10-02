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Kristina Iglendža postala je novo lice jutarnjeg programa televizije Pink, gde će svakog petka voditi emisiju sa Predragom Sarapom, a malo ko zna da se iza njenog prepoznatljivog osmeha i višegodišnje televizijske karijere krije životna priča puna teških trenutaka.

- Došla sam iz Dalmacije za vreme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem kolena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti lepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam - rekla je Kristina tada, pa opisala kako je izgledao dolazak u Beograd.

1/6 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Pritnscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila mala devojčica od devet godina koja je bila potpuno svesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gde da spavaš, škole te teško prihvataju, jer si stranac. Svega se sećam kao da je juče bilo. Kada gledaš majku koja plače i koja ne može da ti da za užinu, bori se kao i otac, to te nekako oformi - prisetila se Kristina.

- Zato sam jako mlada počela da radim, kao klinka sam prodavala sladoled, radila u kafiću. Mene ništa nije bilo sramota, jer moji nisu imali da mi pruže. Bila sam svesna da nemaju, ima li gore boli nego da vidiš majku koja plače i ne može detetu da pruži osnovne stvari. Hvala Bogu ostali smo živi, zdravi, najbitnije je kada čovek ima porodicu i podršku, bitan je oslonac koji dobijaš - rekla je voditeljka u razgovoru za Grand.

"Na Pinku su me lepo dočekali"

Podsetimo, Kristina je govorila o prelasku na Pink.

- Moram priznati zaista da sam na Pinku lepo dočekala, lepo se osećam i imam osećaj kao da ljude poznajem mnogo godina — rekla je Kristina na samom početku.

1/5 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Printscreen/Instagram