POSLE VESTI O RAZVODU VLADA VUKSANOVIĆ POKAZAO KAKO PROVODI DANE: Jedan prizor iz doma govori više od reči (FOTO)
Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović, nakon vesti da se razvodi od supruge Dahijane, lepotice iz Dominikanske Republike, sve više vremena provodi sa porodicom, a sada je pokazao i jedan intiman trenutak sa decom.
Vlada je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi kako sedi na podu sa ćerkom Valentinom i sinom Teodorom i zajedno sa njima slaže kocke.
Opušteno izdanje bivšeg manekena i prizor iz svakodnevice privukli su pažnju njegovih pratilaca, posebno jer se pojavio u trenutku kada prolazi kroz veliku promenu u privatnom životu.
Na fotografiji se vidi da je Vuksanović potpuno posvećen mališanima, a osmeh na njegovom licu pokazuje koliko uživa u vremenu provedenom sa njima.
Iako se njegov brak sa Dahijanom završava, čini se da su deca ostala apsolutni prioritet nekadašnjeg manekena.
Kraj idile
Vlada i Dahijana zajedno su od 2018. godine, a u njihovom odnosu dobili su dvoje dece — ćerku Valentinu i sina Teodora.
Dahijana je zbog ljubavi sa Vuksanovićem svojevremeno napustila Dominikansku Republiku i preselila se u Srbiju.
Atraktivna brineta aktivna je i na društvenim mrežama, gde je prati više od 10.000 ljudi. Često objavljuje fotografije sa putovanja, ali i modne kombinacije, dok njena izdanja u bikiniju redovno privlače veliku pažnju i brojne komplimente pratilaca.
Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?
Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.
Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.