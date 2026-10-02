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Nekadašnji maneken Vlada Vuksanović, nakon vesti da se razvodi od supruge Dahijane, lepotice iz Dominikanske Republike, sve više vremena provodi sa porodicom, a sada je pokazao i jedan intiman trenutak sa decom.

Vlada je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi kako sedi na podu sa ćerkom Valentinom i sinom Teodorom i zajedno sa njima slaže kocke.

Opušteno izdanje bivšeg manekena i prizor iz svakodnevice privukli su pažnju njegovih pratilaca, posebno jer se pojavio u trenutku kada prolazi kroz veliku promenu u privatnom životu.

Vlada Vuksanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Na fotografiji se vidi da je Vuksanović potpuno posvećen mališanima, a osmeh na njegovom licu pokazuje koliko uživa u vremenu provedenom sa njima.

Iako se njegov brak sa Dahijanom završava, čini se da su deca ostala apsolutni prioritet nekadašnjeg manekena.

Kraj idile

Vlada i Dahijana zajedno su od 2018. godine, a u njihovom odnosu dobili su dvoje dece — ćerku Valentinu i sina Teodora.

Dahijana je zbog ljubavi sa Vuksanovićem svojevremeno napustila Dominikansku Republiku i preselila se u Srbiju.

Atraktivna brineta aktivna je i na društvenim mrežama, gde je prati više od 10.000 ljudi. Često objavljuje fotografije sa putovanja, ali i modne kombinacije, dok njena izdanja u bikiniju redovno privlače veliku pažnju i brojne komplimente pratilaca.

1/7 Vidi galeriju Vlada Vuksanović sa ženom Foto: Pritnscreen/Instagram

Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.