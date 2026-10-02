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Pevačica Nadica Ademov i njen suprug, biznismen, priredili su sinoć gala proslavu za svog naslednika i okupili estradu. Nadica i Damir su napravili feštu povodom rođendana sina Amela, a kadrove sa slavlja podelila je Katarina Kolozeus, supruga Ljube Perućice.

Nadica Ademov
Foto: Printscreen/Instagram

Čitav prostor bio je tematski ukrašen u stilu džungle, dok su mališane zabavljale ogromne maskote žirafe, zebre i lava.

Najemotivniji trenutak bio je kada je pred okupljene izneta spektakularna višespratna torta sa rođendanskim vatrometom. Ponosni roditelji nisu skidali osmehe sa lica dok su držeći decu u naručju uživali u najlepšim porodičnim momentima.

Ova luksuzna proslava ubrzo je pokupila brojne simpatije na društvenim mrežama i oduševila sve pratioce.

Nadica Ademov
Foto: Printscreen/Instagram

Posebni uslovi za spremačicu

Podsetimo, iako ima dvoje male dece, Nadica ne može da odustane od toga da u njenoj kući sve mora da bude sređeno, zbog čega ima stroga pravila za žene koje joj pomažu oko čuvanja dece.

-Mora sve da bude čisto i uredno, to je bolest, priznajem. To sam od mame naučila. To je nešto što u mojoj kući ne sme da se desi. Ja sam to pričala i ovim ženama koje dođu da budu sa decom. Kada dođu na razgovor, ja kažem da su deca u prvom planu, to je prioritet, ovo ostalo kada stignu, ali kada se završi smena sve mora da se vrati na mesto gde je bilo. Mene iritira ako čaša nije na mestu gde treba da bude -priznala je Nadica u emisiji Grand specijal.

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