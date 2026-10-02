Posebni uslovi za spremačicu

-Mora sve da bude čisto i uredno, to je bolest, priznajem. To sam od mame naučila. To je nešto što u mojoj kući ne sme da se desi. Ja sam to pričala i ovim ženama koje dođu da budu sa decom. Kada dođu na razgovor, ja kažem da su deca u prvom planu, to je prioritet, ovo ostalo kada stignu, ali kada se završi smena sve mora da se vrati na mesto gde je bilo. Mene iritira ako čaša nije na mestu gde treba da bude -priznala je Nadica u emisiji Grand specijal.