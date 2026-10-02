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Kristina Iglendža stigla je na Pink i već prvim pojavljivanjem uspela da skrene pažnju na sebe.

Nova partnerka Predraga Sarape u „Novom jutru“ pojavila se u upečatljivom zlatnom sakou, istakla bujni dekolte, a onda kolegu iznenadila pesmom uživo. 

Sa dolaskom Kristine Iglendže vraćene su rubrike posvećene zabavi i muzici, a nova voditeljka je već tokom svog prvog pojavljivanja iznenadila kolegu pesmom rano ujutru.

Kristina se pojavila u sakou u boji zlata i mamila uzdahe bujnim poprsjem.

Kristina Iglendža Foto: Printscreen/TV

O dolasku na Pink i Sarapi 

Podsetimo, otvoreno je govorila o prelasku na Pink i utiscima.

- Moram priznati zaista da sam na Pinku lepo dočekala, lepo se osećam i imam osećaj kao da ljude poznajem mnogo godina — rekla je Kristina na samom početku.

- Samo pozitivno, kada sam ja u pitanju samo je pozitivna energija, s obzirom da ću ja ići petkom u jutarnjem sa Sarapom. Sarapa i ja u kombinaciji smo jako dobar tim, jer imamo sličnu energiju i mislim da se on i ja lepo slažemo i uklapamo, i naravno, od Sarape može čovek dosta toga da nauči, jer je čovek hodajuća enciklopedija i čast mi je što imam priliku da sarađujem sa njim. Što se mene tiče, ja ću se uklapati i dati ono što je najbolje od mene, nešto novo, nešto sveže i što je najbitnije pozitivno. Treba nam osmeh i nešto da razbijemo ova tmurna jutra - ispričala je voditeljka.

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Kristina Iglendža