O dolasku na Pink i Sarapi

- Samo pozitivno, kada sam ja u pitanju samo je pozitivna energija, s obzirom da ću ja ići petkom u jutarnjem sa Sarapom. Sarapa i ja u kombinaciji smo jako dobar tim, jer imamo sličnu energiju i mislim da se on i ja lepo slažemo i uklapamo, i naravno, od Sarape može čovek dosta toga da nauči, jer je čovek hodajuća enciklopedija i čast mi je što imam priliku da sarađujem sa njim. Što se mene tiče, ja ću se uklapati i dati ono što je najbolje od mene, nešto novo, nešto sveže i što je najbitnije pozitivno. Treba nam osmeh i nešto da razbijemo ova tmurna jutra - ispričala je voditeljka.