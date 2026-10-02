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Nakon obeležavanja godišnjice smrti legende narodne muzike Tome Zdravkovića 30. septembra i održanog koncerta u njegova čast u Sava Centru, oglasili su se generalni distributeri i zastupnici prava na njegovo stvaralaštvo i otkrili šta će se desiti sa njegovom kućom u Leskovcu.



Oni su saopštili ključne vesti o budućim projektima, obnovi rodne kuće i podizanju spomenika.

Kako su naveli predstavnici i izdavači porodice Zdravković, u prethodnim godinama ostvareni su značajni pravni i organizacioni uspesi na očuvanju muzičke zaostavštine.

- Za pet godina, koliko smo kao publisheri porodice Zdravković radili na očuvanju Tominog stvaralaštva i njegovog muzičkog nasleđa, uspeli smo da vratimo YouTube kanal Tomin, kao i da dobijemo sve presude u Zagrebu protiv Croatia Records-a. Vraćena su fonogramska prava porodici, a sva dela su prijavljena kolektivnim organizacijama. Sada krećemo u još jedan veliki projekat – kompletnu Tominovu diskografiju - rekli su.

1/5 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen, Printscreen, Printscreen/Nekapesmakaže

"Radimo na postavljanju spomenika Tomi u Skadarliji"

Pored sređivanja celokupne diskografije, preuzeta je inicijativa za obnavljanje Tomine rodne kuće u selu pored Leskovca, uz saradnju sa gradskim vlastima na podizanju spomenika u Beogradu.

- Zajedno sa Skupštinom grada radimo na postavljanju spomenika Tomi u Skadarliji, pomažemo renoviranje njegove rodne kuće, a sve sa jednim ciljem – da njegovo stvaralaštvo, muzika i nasleđe ostanu sačuvani za buduće generacije. Sa ponosom možemo da kažemo da smo tokom svih ovih godina učestvovali i u stvaranju jednog od najlepših koncerata ikada posvećenih Tomi, uz vrhunske izvođače i muzičare. Još jednom se pokazalo koliko Tomina muzika živi u srcima ljudi širom Srbije. Toma nije samo uspomena. Toma je muzika koja traje - rekli su.

Inače, na pomenu legendarnom boemu i pevaču Tomi Zdravkoviću, njegova udovica Gordana Goca Zdravković i ćerka Žaklina govorile su o sećanjima na Tomu, autorskim pravima, porodičnoj kući u Pečenjevcima, ali i o tome kako su prihvatale njegov kafanski život.

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

"Ta kuća treba da pripada gradu Leskovcu kako smo se bili izdogovarali al pošto nije ovaj papirologija sređena oko nasledstva još uvek se radi na tome ja mislim da će se to završiti da ipak ostane grad u Leskovcu i Pečinjevcanima naravno", rekla je Goca nedavno.

"Pa bila sam kad smo bili pre tri četiri dana sam bila u Pičenjevcu. Sve će to da dođe na svoje mesto. Verujte mi ima tamo puno ljudi koji će da sve to poprave da urade. Kako je to bilo to sad izgleda super. Kuća je bila skoro da se sruši. Maltene krov je pao i sve pa smo uspeli koliko toliko da bar opstane. Ima tu još puno da se radi ali nemamo ni sredstva za to ni ni ipak treba tu nekakvog laganja. Ovo sve što su uradili to su uradili ljudi iz iz sela zajedno sa sa ovim momkom koji drži kafanu. On je taj inicijator koji želi da ta kuća zaživi, da ostane i da da kao i mi normalno. Pa ja se nadam da će to nekako da se reši, da da će ta kuća ipak da ostane ovaj Tomina kuća i uh", rekla je Goca.