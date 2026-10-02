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Pop ikona Željko Samardžić nastupiće i ove godine tradicionalno uoči Nove godine u Beogradu 12. i 14. decembra. Nakon što je decembra prošle godine tri decembarske večeri napravio spektakl za spektaklom u beogradskom Sava Centru, Samardžić će u riznicu svojih koncerata uvrstiti i dva nova datuma na istom mestu, a karte za drugi koncert se već mogu kupiti na tickets.rs.

Koncerti Željka Samardžića važe za one na kojima publika staje na noge od prvih taktova pesama uz obavezne burne ovacije, gromoglasne aplauze i horsko pevanje.

Verna beogradska publika je navikla da na njegovim koncertima pesmom prođe kroz sve periode njegove više nego uspešne karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove poput: "Grlica", "Sipajte, još jedan viski", "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”, kao i pesme nastale u poslednjih nekoliko godina.

Podsetimo, Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno). Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima.

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvaja priznanja i na festivalima "Sunčane skale", "Budva", "Zrenjanin", prestižne nagrade "Oskar popularnosti", "Zlatni Melos" i pevač godine.

Vlasnik je 15 studijskih albuma.

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