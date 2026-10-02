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Voditeljka Sanja Marinković nedavno je ugostila pevačicu Vesnu Đogani u svojoj emisiji, gde je pred kamerama došlo do sukoba mišljenja na temu privlačenja pažnje i marketinga.

Gosti su sa voditeljkom razgovarali o načinima na koje se skreće pažnja javnosti, kada je Sanja Marinković iznela jasan stav i direktno se obratila pevačici.

- Nije svaka pažnja dobra pažnja. Znači, vodi računa čak i kada privlačiš pažnju čime je privlačiš. Treba malo i otmenosti da prođe da se to shvati. Ja volim da moja publika tako razmišlja - podvukla je Sanja.

Na njene reči se odmah nadovezala Vesna Đogani, pokušavajući da objasni svoj ugao gledanja.

1/7 Vidi galeriju Vesna Đogani izazvala ponovo haos Foto: Jakov Milošević

- Izvini, Sanja, ali to sam i rekla. Treba paziti da li je privlačiš svojim intelektom i dobrim delima ili nečim što je previše. To su razni stepenovi sreće i kako sazrevamo. Kada smo bili mlađi... - govorila je Vesna, ali ju je prekinula voditeljka Jovana Jeremić.

- Svaki marketing je dobar marketing - umešala se Jovana.

- U našoj zemlji da, ali u svetu nije - odgovorila je Vesna u emisiji.

Burne reakcije zbog porodičnih odnosa

Podsetimo, javnost je nedavno uzdrmala tvrdnja Vesne Đogani u kojoj je optužila Slađu Delibašić za neverstvo i navela je kao krivca za razvod od Đoleta Đoganija.

- To je ta etiketa koja ti se zalepi, bam, i ti to kad ti se zalepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem" njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su videli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke, pričala je Vesna nedavno.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je okačila mikrofon o klin Foto: Shutterstok, Petar Aleksić, Kurir, Nemanja Nikolić

- To je bračni par sa kojima su Slađa i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu šta je i kako je. Slađa je više puta čak i sama, kad je gostovala u emisijama, rekla: 'Ljudi ja sam želela da budem samostalna. Ja njega više nisam trpela, nisam volela, nisam želela u svojoj blizini'”, rekla je tada za Grandonline.

Tada se ubrzo nakon njene izjave oglasila i Slađa Delibašić.