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Voditeljka Jovana Jeremić otvoreno je govorila o odnosima sa kolegama na televiziji Pink, naglasivši da u poslu ostaje surovi profesionalac i da izbegava neformalna druženja.

„Ja svoje kolege beskrajno poštujem. Sa Predragom Sarapom imam fantastičan odnos. On je prema meni ispao veliki zaštitnik, bio je tu i kad mi je tata umro, jedan od retkih koji je ispao veliki čovek prema meni i pravi muškarac“, izjavila je Jovana Jeremić.

Ona je objasnila i zbog čega izbegava privatna druženja na radnom mestu.

„Ja ne pijem kafe sa kolegama, zato što ti kad sedneš sa nekim da pričaš svaka reč ima rep i ja ne želim da budem deo takvih priča. Nikakve tračarice, to kod mene ne dolazi u obzir, tu sam surovi profesionalac“.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

O reformama na "Pinku"

Pored odnosa u kolektivu, Jovana se osvrnula i na odluke vlasnika televizije Željka Mitrovića o reformama i rezovima na Pinku, ističući da ga u potpunosti podržava.



„Sve odluke svog šefa ću poštovati, šta god on odluči i šta bude rekao, to će tako biti i ja nemam takvih problema. Željko i ja smo energetski povezani, imamo tu neku energiju, frekvenciju. Ljudi misle da smo mi budale. Nismo mi budale, nego prećutimo i gutamo i onda dođe vreme kad ne možeš da prećutiš“.

Jeremićeva je dodala da je i sama prošla kroz sličan period praveći teške rezove u svom okruženju:

„Morala je ova godina da bude i meni teška da bih napravila rezove koje sada Željko pravi, on sada prolazi ono što sam ja prolazila u maju. Ne vredi, mora tako. Uteha je da kada to uradiš idu bolji dani i oko sebe okupiš prave ljude koji su te dostojni, a ne izdajnike, hohštaplere i kukavice koji te rane još više kada si slomljen od života. Treba se okružiti ljudima koji su tvoj bedem, štit i oklop“.