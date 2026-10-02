"U TOM TRENUTKU SAM BIO SA DRUGOM“ Pevač doživeo tragediju na nastupu, bivša mu iznenada umrla pred očima: Od jezivog događaja ne može da se oporavi godinama
Pevač Petar Mitić, koji se proslavio u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, nosi u sebi bolnu uspomenu iz 2009. godine, kada se na njegovom nastupu dogodila teška tragedija. Njegova bivša devojka i nekadašnja saradnica Sanja iznenada je preminula dok je on bio na sceni.
Petar Mitić i Sanja su intenzivno sarađivali u Vranju na samom početku njegove karijere. Iako su ranije bili u ljubavnoj vezi, u momentu tragedije njihov odnos se transformisao u snažno prijateljstvo.
– To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam bio tezgoš u Vranju – prisetio se pevač u emisiji.
– Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.
Petar je ispričao da se tragedija desila na njegovom nastupu i dodao da je u medijima došlo do zabune kada su objavili da mu je preminula devojka.
– Ja sam došao da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom. Zato je došlo do nesporazuma u medijima, ali svakako je jedan veliki gubitak – izjavio je Petar.
Mitić je priznao da je izuzetno emotivan i da retko govori o ovom događaju jer mu vraća bolne uspomene, ali naglašava da mlade ljude koji nas prerano napuste ne treba zaboraviti. Tragedija je ostavila dubok trag na njega, ali se vremenom oporavio.
"Prašina se digla oko gluposti"
Danas je Petar Mitić u skladnom braku sa pevačicom Ivanom Pavković, sa kojom ima tri sina.
Ipak, podsetimo, par se našao u žiži medijskog interesovanja, kada je Petar u jednoj emisiji priznao da bi on pre prevario Ivanu, nego ona njega.
- Ponovo se mnogo velika prašina digla oko gluposti. Takva su pitanja bila da je bilo nezahvalno da kaže da bih ga ja prevarila. U mojim očima je ispao kavaljer. Zamislite da je na to pitanje odgovorio ''ona'' - stala je u njegovu odbranu, supruga tada.
Par je, podsetimo, u braku od 2016. godine, a svoju sreću ne kriju, te su oboje na mrežama veoma aktivni i često objavljuju trenutke, koje kao porodica provode sa sinovima.
Kurir.rs/Grand