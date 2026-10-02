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Petar Mitić i Sanja su intenzivno sarađivali u Vranju na samom početku njegove karijere. Iako su ranije bili u ljubavnoj vezi, u momentu tragedije njihov odnos se transformisao u snažno prijateljstvo.

– To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam bio tezgoš u Vranju – prisetio se pevač u emisiji.

– Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

Petar je ispričao da se tragedija desila na njegovom nastupu i dodao da je u medijima došlo do zabune kada su objavili da mu je preminula devojka.

– Ja sam došao da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom. Zato je došlo do nesporazuma u medijima, ali svakako je jedan veliki gubitak – izjavio je Petar.

Mitić je priznao da je izuzetno emotivan i da retko govori o ovom događaju jer mu vraća bolne uspomene, ali naglašava da mlade ljude koji nas prerano napuste ne treba zaboraviti. Tragedija je ostavila dubok trag na njega, ali se vremenom oporavio.

1/7 Vidi galeriju Ivana Pavković i Petar Mitić Foto: Damir Dervišagić, UNA CREATIVE CO, Antonio Ahel/ATAImages

"Prašina se digla oko gluposti"

Danas je Petar Mitić u skladnom braku sa pevačicom Ivanom Pavković, sa kojom ima tri sina.

Ipak, podsetimo, par se našao u žiži medijskog interesovanja, kada je Petar u jednoj emisiji priznao da bi on pre prevario Ivanu, nego ona njega.

- Ponovo se mnogo velika prašina digla oko gluposti. Takva su pitanja bila da je bilo nezahvalno da kaže da bih ga ja prevarila. U mojim očima je ispao kavaljer. Zamislite da je na to pitanje odgovorio ''ona'' - stala je u njegovu odbranu, supruga tada.

Par je, podsetimo, u braku od 2016. godine, a svoju sreću ne kriju, te su oboje na mrežama veoma aktivni i često objavljuju trenutke, koje kao porodica provode sa sinovima.