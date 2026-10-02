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Ćerka muzičke zvezde Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline, mlada influenserka Đina Džinović, ponovo je uspešna u privlačenju pažnje javnosti. Nakon što je u medijima odjeknula vest o hapšenju njenog bivšeg dečka Andrej Blagojev (23), Đina se po prvi put oglasila na društvenim mrežama i objavom izazvala pravu lavinu reakcija.

Naime, Đina Džinović je na svom Instagram profilu podelila tekstualnu poruku na engleskom jeziku koja je brzo postala glavna tema komentarisanja.

Đina Džinović
Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

"Pozdrav za sve koji mi redovno lajkuju storije. Volim vas, ljudi. Kupiću vam poklone kad budem bogata. Poljubac".

Kao muzičku podlogu ove objave, Đina je izabrala poznati hit grupe Blue pod nazivom "One Love".

Ovakva objava izazvala je oprečne reakcije pratilaca, pre svega zbog činjenice da Đina odmalena uživa u potpunom luksuzu. Mnogima je bilo neobično što govori o bogatstvu u budućem vremenu, uzimajući u obzir da pored uspešnog oca, njena majka Melina nakon razvoda uživa u braku sa milionerom.

Andrej Blagojev, Đina Džinović
Foto: Društvene Mreže

Uhapšen bivši dečko

Podsetimo, uhapšen je bivši dečko Đine Džinović u Solunu kao visokopozicionirani pripadnik "vračarskog klana", osumnjičen za organizovanje napada bombama po Beogradu i pripremanje likvidacije u Grčkoj. Prema saznanjima, Đina i Andrej su se upoznali preko zajedničkog društva, a veza je trajala oko godinu dana. Dok je mlada influenserka bila veoma zaljubljena, o Blagojevu se nakon raskida u javnosti gotovo ništa nije znalo.

Međutim, ispostavlja se da je iza lika uglađenog mladića stajala opasna kriminalna pozadina. Sumnja se da je Blagojev u međuvremenu duboko uplovio u "prljave" poslove za takozvani "vračarski klan", gde je vremenom postao jedan od ključnih operativaca.

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