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Atraktivna pevačica Tamara Radmilović sve češće putuje na Kipar. Nije samo odmor razlog da bivša učesnica šoua “Zvezde Granda” sve češće putuje u ovu zemlju, već je pre svega ljubav razlog za ova putovanja.

Tamara se na Kipru smuvala sa dečkom, koji je, kako saznajemo, čak 15 godina mlađi od nje.

1/4 Vidi galeriju Tamara Radmilović Foto: Privatna arhiva

Pošto su tek nedavno počeli romansu, popularna Tacca zasad ne želi da objavljuje fotografije na kojima se vidi u lice njenog novog dečka, jer ne želi da ugrozi ovu vezu koja je tek na početku.

Inače, da podsetimo da Tamara ima profil i na sajtu za odrasle i da proteklih nekoliko godina zapravo zarađuje od prodaje svoje intime, a da je privremeno batalila pevanje, jer kako je više puta istakla, više zarađuje na s

pornoj aplikaciji.