SMUVALA 15 GODINA MLAĐEG: Zbog njega Tamara odlazi iz Srbije (FOTO)
Atraktivna pevačica Tamara Radmilović sve češće putuje na Kipar. Nije samo odmor razlog da bivša učesnica šoua “Zvezde Granda” sve češće putuje u ovu zemlju, već je pre svega ljubav razlog za ova putovanja.
Tamara se na Kipru smuvala sa dečkom, koji je, kako saznajemo, čak 15 godina mlađi od nje.
Pošto su tek nedavno počeli romansu, popularna Tacca zasad ne želi da objavljuje fotografije na kojima se vidi u lice njenog novog dečka, jer ne želi da ugrozi ovu vezu koja je tek na početku.
Inače, da podsetimo da Tamara ima profil i na sajtu za odrasle i da proteklih nekoliko godina zapravo zarađuje od prodaje svoje intime, a da je privremeno batalila pevanje, jer kako je više puta istakla, više zarađuje na s
pornoj aplikaciji.
kurir.rs/nemazabranjenih.rs