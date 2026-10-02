- Mislim da su svi roditelji svesni da u trenutku kada postajete odgovorni za jedan novi život, bude promenjena celokupna perspektiva u životu. Od načina na koji organizujete dan, ili posao, pa sve do nekih velikih životnih poteza. A što se tiče “emotivne strane moje ličnosti” – tu ste u pravu, ona je i ranije bila rezervisana samo za odabrane, a sada je u najvećoj meri rezervisana za Marija. U poslednje dve i po godine se trudim da svoj posao i svoje obaveze organizujem tako da što više vremena provodim sa njim, ali i da ne zapostavim i posao i prijatelje i sve ono što, takođe, ispunjava moj život. Pored mene, Verice i mnogo naših prijatelja - mislim da činim najbolje što mogu da Mario odrasta u srećnoj i zdravoj okolini. Sad je u fazi potpune opčinjenosti Spajdermenom, a tu ima toliko pitanja na koje se snalazim da odgovorim. Ali on je još mali, pa verujem da neka teža pitanja tek dolaze na red - rekla je.