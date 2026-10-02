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Marija Šerifović često sa pratiocima deli simpatične trenutke iz svakodnevice sa sinom Mariom, a ovog puta mališan je uspeo da nasmeje sve kada je odlučio da imitira svoju poznatu mamu.

Pevačica je zabeležila kako Mario „izlazi na scenu“ i obraća se publici baš kao ona na koncertima, a snimak je odmah privukao veliku pažnju na mrežama.

- Dobro veče, Beograde - govorio je mali Mario, a ovaj presladak trenutak je Marija odmah podelila na mrežama i oduševila mnoge.

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Mali Mario imitira mama Mariju Izvor: Instagram

"Trudim se da vreme provodim sa sinom"

- Mislim da su svi roditelji svesni da u trenutku kada postajete odgovorni za jedan novi život, bude promenjena celokupna perspektiva u životu. Od načina na koji organizujete dan, ili posao, pa sve do nekih velikih životnih poteza. A što se tiče “emotivne strane moje ličnosti” – tu ste u pravu, ona je i ranije bila rezervisana samo za odabrane, a sada je u najvećoj meri rezervisana za Marija. U poslednje dve i po godine se trudim da svoj posao i svoje obaveze organizujem tako da što više vremena provodim sa njim, ali i da ne zapostavim i posao i prijatelje i sve ono što, takođe, ispunjava moj život. Pored mene, Verice i mnogo naših prijatelja - mislim da činim najbolje što mogu da Mario odrasta u srećnoj i zdravoj okolini. Sad je u fazi potpune opčinjenosti Spajdermenom, a tu ima toliko pitanja na koje se snalazim da odgovorim. Ali on je još mali, pa verujem da neka teža pitanja tek dolaze na red - rekla je.

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