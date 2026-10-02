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Emina Jahović okončala je pre nekoliko godina brak sa Mustafom Sandalom, sa kojim je dobila dva sina, Jamana i Javuza.

I dok je ona pronašao sreću pored dve decenije mlađe, Melis Sutšurup, pevačica je nastavila sama kroz život, dok je o razvodu otvoreno govorila.

Razvod

Brak Emine i Muste Sandala u Turskoj je bio medijski ispraćen, a nakon razvoda, pevačica koja je nastavila da živi u Istanbulu odabrala je da od tada, svoj emotivni život pažljivo krije od radoznalih pogleda.

Ipak, o razvodu je govorila kao o značajnoj promeni, nakon koje njen život više nije bio isti.

- Ja sam mogla da ostanem u braku, a onda da se ponašam kao da nisam u braku. Mislim da žene koje su sada u braku zavide nama koje smo sada slobodne, a mi koje smo slobodne zavidimo možda baš onim ženama koje su u braku. Čini mi se da se ljudi u Turskoj mnogo više razvode nego kod nas - rekla je Emina tada.

1/9 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Fejsbuk, Instagram, Kurir štampano

"Razvod nije bio glup"

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu. Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica.

O samom danu razvodu, govorila je kao o vrlo čudnom.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na tako čudan način… Odjednom kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju - ispričala je ona tada u emisiji Snežane Dakić.

Emina je tada otkrila da od vere u brak nije odustala, te da bi sudbonosno "da" izgovorila ako bi se pojavio neko ko bi osvojio njeno srce.

- Ako nađem nekog ko je zaista vredan toga, ja bih se ponovo udala, što da ne. Ja volim brak, volim tu zajednicu ukoliko u njoj može da se postigne taj mir i lepota - poručila je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Nova žena

Mustafa je pred oltar stao u po drugi put, a njegova sadašnja žena u turskoj javnosti privlači mnogo pažnje.

U sklopu velike istrage o finansijskim malverzacijama koju vodi tužilaštvo u Istanbulu, izdat je nalog za hapšenje i raspisana poternica za Melis Sutsurup Sandal – 19 godina mlađom suprugom poznatog turskog pevača Mustafe Sandala, bivšeg muža Emine Jahović, kao i za njenog oca Cihana Sutsurupa.

Pored naloga za lišavanje slobode, turski pravosudni organi naložili su i potpunu blokadu i zamrzavanje celokupne imovine i bankovnih računa oca i ćerke.

Istragom je obuhvaćeno više desetina osoba, a tokom procesa privedeno je više od 50 ljudi.

1/5 Vidi galeriju Mustafa Sandal sa novom ženom Foto: Printscreen/Instagram

197 miliona evra podigla iz spornih fondova

U turskim medijima pojavile su se tvrdnje da je Melis u poslednja tri meseca iz spornih fondova podigla ili preusmerila ogromnu sumu od čak 11,1 milijardu turskih lira (što iznosi približno 197 miliona evra). Zbog sumnje da je učestvovala u nezakonitim finansijskim transakcijama povezanim sa tim fondovima, izdat je nalog za njeno hapšenje i blokirana joj je imovina.

Advokat Melis Sandal oštro demantuje navode o nelegalnom izvlačenju novca i tvrdi da cifra od 11 milijardi turskih lira ne predstavlja stvarni novac koji je ona preusmerila „u svoj džep“, već ukupan obim trgovanja koji se nakupio kroz automatske finansijske transakcije.

Melis je otputovala u Dubai i nije se vraćala u Tursku, a njen advokat tvrdi da je u Dubaiju isključivo zbog školovanja deteta i da su transakcije prema inostranstvu bile redovne rate za kupovinu nekretnine, a ne pranje novca.