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Alka Vuica biće jedna od zvezda „Premium večeri 90-ih“, koja će 17. oktobra, od 20 časova, u Master hali Novosadskog sajma okupiti poznata imena regionalne muzičke scene. Publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile jednu generaciju i ostale deo njenih najlepših uspomena.

Prepoznatljiva po svom stilu, harizmi i energiji, Alka Vuica donosi poseban šarm ovom muzičkom okupljanju. Njen nastup biće prilika da se publika priseti vremena kada su se omiljene pesme slušale sa kaseta, a prvi izlasci i ljubavi dobijali svoje nezaboravne refrene.

Devedesete su za mnoge mnogo više od muzičke decenije. One su uspomena na mladost, druženja i plesne podijume, a upravo će taj duh oživeti u Novom Sadu. Alka će, zajedno sa ostalim učesnicima, biti deo večeri koja poziva publiku da ponovo zapeva i zapleše uz zvuk koji i danas povezuje generacije.

1/5 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Pritnscreen/Instagram

Pored nje, na sceni će se pojaviti Indira Colonia, Ivan Gavrilović, Moby Dick, Dr Iggy i Funky G. Ova imena obećavaju raznovrstan program i susret sa muzikom koja je obeležila regionalnu pop i dens scenu.

„Premium veče 90-ih“ donosi priliku da se stare uspomene pretvore u nove — kroz zajedničko pevanje, ples i susret sa izvođačima uz čije su pesme mnogi odrastali.