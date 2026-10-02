"DVE GODINE SE BORIM DA ZATRUDNIM" Jelena Golubović promenila život iz korena zbog vantelesne oplodnje: Sklonila sam se od svega, potreban mi je mir...
- Jelena Golubović već dve godine prolazi kroz vantelesnu oplodnju i kaže da joj stres utiče na zdravlje i hormone.
- Ističe da se povukla od svega, izbegava telefon i nerviranje, a najveću podršku pruža joj majka.
- Kaže da veruje u Boga i da se nada da će borba za potomstvo konačno imati dobar ishod.
Nekadašnja rijaliti učesnica, Jelena Golubović već dve godine prolazi kroz proces vantelesne oplodnje, a o tome je otvoreno govorila.
Ona iskreno priznaje da joj VTO zaista donosi stres i utiče na njeno zdravstveno stanje.
"Čuvam se toliko da se i od telefona sklanjam"
- Situacija je trenutno takva da mi je doktorka na odmoru, a od stresa se desi da imam neke disbalanse sa hormonima. Čuvam se toliko da se i od telefona sklanjam. Imam tačno vreme koliko sam na telefonu u toku dana. Nastojim da na svaki način izbegnem zračenje bilo koje vrste. Redovno idem na preglede, ali situacija se već duže vreme ne menja - priznala je nedavno Jelena, koja se zbog terapija i ugojila.
U razgovoru za Alo!, Jelena je ispričala da joj je majka najveća podrška i oslonac.
"Sklonila sam se od svega"
- Majka je moja najveća podrška. Tu je za sve što mi treba. Sklonila sam se od svega. Potreban mi je mir. Za mene nije ništa sem prirode. Izbegavam nerviranje i bežim od stresnih situacija. Nikakav stres mi nije potreban dok se borim za to da dobijem bebu. Vera je moj jedini put i istinski verujem u Boga, verujem u dobro - ispričala je ona.
"Dve godine se borim"
Uprkos svim poteškoćama, Jelena veruje u svoj san da će dobiti bebu.
- Svakako je moja situacija nepromenjena već dve godine otkako se borim za potomstvo, a ja se nadam da će sve da pođe u nekom dobrom smeru. Zato sve vreme i izbegavam da pričam na ovu temu, ne bih dok sve ne krene u nekom zdravom smeru i dok se ne ostvari to što oboje želimo - iskreno je priznala za pomenuti medij.
"Više puta sam izgubila bebu"
Jelena je jednom prilikom za Blic otkrila da je više puta izgubila bebu, ali da je veliki borac i da retko kada odustaje.
- Ja sam u rijalitiju bila u stanju da jedem viršle 40 dana. Znam šta je izdržljivost i upornost, pogotovo što sam bila jak igrač sa još par njih. Tamo nam je konstantno bilo upaljeno svetlo, morate da ste aktivni, malo spavate, pa ko kako izdrži.
- Ja sam nekoliko puta izgubila bebu, meni je stres zabranjen. Majka je uvek sa mnom, muž je preko i čak imamo termine u kojima se čujemo jer izbegavam i da sam na telefonu. Sve to zrači. Naravno da i on treba da ima mir, da se ne stresira, nama je to sve sada ključno. Treba da gledam u prirodu, ne smem ni da pomislim šta bi bilo da nemam suplemente za leto - iskreno je govorila Jelena.
Opljačkana
Jeleni Golubović opljačkana je nedavno kuća na Avali, saznao je Kurir.
Rijaliti učesnici nepoznati počinilac orobio je drvenu kuću u koju je uložila skoro 300.000 evra, pa su joj pokrali čak i nameštaj, knjige, a poskidali su joj i štekere i osigurače.
Naša saznanja potvrdila je tada Jelena, koja je i dalje u šoku zbog svega što se desilo.
- Tačno je. Pokrali su mi i nameštaj, krevet, osigurače, štekere... Sve! Mislim da je lopov neki ostrašćeni fan ili neko ko je smrtno zaljubljen u mene jer je uzeo i krevet, knjige... Ali nije uzeo ćebad, a posteljinu i jastuke jeste. S obzirom da su jastuci jeftini, jasno je da se radi o ozlojeđenom muškarcu, koji može samo da mašta o meni - rekla nam je nedavno Golubovićeva.