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Estrada je nekoliko puta bila na udaru mafije i pljačkaša, te su neki od njih imali ozbiljne probleme. Javne ličnosti su nekoliko puta bile u problemu sa pljačkašima ili pretnjama, a jedna od poslednjih u nizu bila je i Jelena Golubović.

Naš sagovornik, dobro upućen u ovu temu, nedavno je detaljno objasnio kako se dogodi da pevači lako upadnu u kandže mafije.

Šema poslovanja

- Ispletena je mreža koja već godinama, nažalost, dobro funkcioniše. Sve počinje u Crnoj Gori i širi se preko Balkana sve do zapadnih zemalja - Austrije, Švajcarske, Nemačke... Dakle, glavni bosovi su iz Crne Gore, ali sumnjam da oni tamo stalno borave. Ranijih godina su bili glavni krijumčari duvana i cigareta za ceo region i šire. Sećate se da je 2018. godine crnogorska novinarka Olivera Lakić istraživala njihovo kriminalno poslovanje. To se završilo najpre tako što je dobijala pretnje mesecima dok je pisala tekstove, a kako nije htela da prekine da radi na tome, kriminalci su je upucali u nogu - tvrdio je naš izvor i dodao:

Foto: Kurir TV

- Kad su dobro razradili ovaj posao, krenuli su s trgovinom narkotika jer je to znatno isplativije. Imaju saradnike širom Balkana, a neki od njih dosetili su se da bi ulaganje u karijere pevača bilo idealno za pranje prljavog novca. Najpre su se takvi "menadžeri" pojavili u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a poslednjih nekoliko godina počeli su da rade i s pevačima iz Srbije. Način na koji love pevače je da im ponude ogromne svote novca (od 100.000 pa do 300.000 evra) za ulaganje u njihovu karijeru, snimanje pesama i spotova, promociju. Po dogovoru, ti menadžeri kriminalci im kasnije organizuju nastupe, od kojih im uzimaju polovinu novca, a nekad i više. Problem nastaje kada pevači shvate da je takvo poslovanje pogubno za njih jer stalno moraju da otplaćuju dugove, dok njima ostaje minimalan iznos. Onda ti menadžeri pokažu svoje pravo lice, pa krenu da prete, ucenjuju, a ako pevači to ne shvate ozbiljno, onda i da fizički napadaju - ističe on.

1/8 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Kako je dalje naveo naš sagovornik, baš ovakav problem imao je i Zdravko Čolić. Kurir je prvi objavio da iza bombaškog napada na njegovu kuću stoji jedan estradni menadžer. Naš sagovornik je potvrdio da je Zdravko pre određenog vremena prekinuo saradnju sa ozloglašenim producentom.

- On jeste jedan od onih koje pominjem. Već je bio na stranama crne hronike, pisalo se o njegovom nasilničkom ponašanju. Koliko znam, Čola je s njim bio u prijateljskim odnosima, počeli su i poslovno da sarađuju na organizaciji nekih nastupa. Kad je Zdravko shvatio u kom pravcu to ide, odnosno da ovaj traži sve više novca i potpunu kontrolu nad njegovom karijerom, odlučio je da prekine svaki kontakt s njim. Bomba na Čolinu kuću bila je opomena da se s mafijom tako ne radi - pričao je naš sagovornik i dodao:

1/10 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

- Isto tako je prošla i Maja Berović. Ona je sarađivala s menadžerom iz Bosne koji je nakon prekida njihove saradnje najpre bacio bombu u dvorište njene kuće na Dedinju. Posle toga, budući da Maja nije pristajala na njihove ucene, organizovali su da joj pucaju na kombi u kom su bili njeni muzičari. Srećom, niko nije poginuo. Imam informaciju da je Berovićka kasnije isplatila tom menadžeru kriminalcu veliku svotu novca da je ostavi na miru, isto kao i Senida. Ona je posle prekida saradnje s menadžerom iz Bosne morala da mu plati kao reket 500.000 evra, ali to joj nije garantovalo bezbednost, pa su joj konstantno pretili i bacili bombu na kuću njenog saradnika. Jednom prilikom, na nastupu u Austriji, skinuli su je s bine i išamarali, bacali su suzavac u diskotekama u kojima je pevala. Koliko čujem, ona je sada pojačala obezbeđenje jer se uplašila da ne prođe kao Čola. Moram napomenuti da menadžeri kriminalci maltretiraju i vlasnike klubova, odnosno ucenjuju ih da ne smeju angažovati druge pevače, osim onih koji su pod njihovom kontrolom. Tako postupaju svuda na zapadu, kao i u Crnoj Gori i Bosni. Srbija, Hrvatska, Severna Makedonija i Bugarska su zasad slobodno tržište, gde pevači mogu da pevaju bez kontrole mafijaša - završava naš sagovornik.

Policija potvrdila

Prema izveštaju policije iz Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo, osoba koja je planirala napad na Senidu je Adnan Arnautović Šmrk.

1/7 Vidi galeriju Senidah Foto: Skymusic, ATA, Kurir

On je javnosti bio poznat kao producent trepera Džale Brata i Bube Korelija, a jedno vreme je sarađivao i sa Senidom, koja je od njega pobegla. Policija je tada izvestila da je Šmrk planirao da fizički napadne Senidu ili da joj baci kiselinu na lice kao osvetu za prekid saradnje.

Opljačkana i Jelena

Jeleni Golubović opljačkana je nedavno kuća na Avali, pisao je Kurir.

Rijaliti učesnici nepoznati počinilac orobio je drvenu kuću u koju je uložila skoro 300.000 evra, pa su joj pokrali čak i nameštaj, knjige, a poskidali su joj i štekere i osigurače.

Naša saznanja potvrdila je Jelena, koja je i dalje u šoku zbog svega što se desilo.

- Tačno je. Pokrali su mi i nameštaj, krevet, osigurače, štekere... Sve! Mislim da je lopov neki ostrašćeni fan ili neko ko je smrtno zaljubljen u mene jer je uzeo i krevet, knjige... Ali nije uzeo ćebad, a posteljinu i jastuke jeste. S obzirom da su jastuci jeftini, jasno je da se radi o ozlojeđenom muškarcu, koji može samo da mašta o meni - rekla nam je nedavno Golubovićeva.

1/7 Vidi galeriju Jelena Golubović nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Pri

Kako kaže, policiji ipak nije prijavila provalu.

- Nisam mogla da zovem policiju jer kuća zvanično nije obijena. Ali s obzirom da je u temelj utisnuta čudotvorna voda iz manastira Ostrog, slava mu i milost, ko god je to uradio, verujem da će imati košmare dok bude spavao na mom krevetu i jastuku - istakla je nedavno rediteljka.