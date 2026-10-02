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Pevačica Jana Todorović već više od dve decenije uživa u braku sa suprugom Ivanom Todorovićem, sa kojim ima ćerku Kristinu Džulijen, koja je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Na slici su nasmejani, ali se jasno vidi kako je Janin muž vidno smršao.

Ivan Todorović Foto: Printscreen/Instagram

Borba sa dijabetesom

Ivan se već sedam do osam godina bori sa dijabetesom, a Jana nije krila zabrinutost jer, kako je priznala, njen suprug ne vodi dovoljno računa o svom zdravlju. Zbog svega je drastično smršao i izgubio čak 40 kilograma.

– Ivan je dobio dijabetes i borimo se s tim poslednjih sedam ili osam godina. On ne vodi baš puno računa o svom zdravlju. Izgubio je 40 kilograma i mnogo mi je žao – ispričala je Jana, dodajući da se nada da će početi redovnije da se kontroliše i više vodi računa o sebi.

Svekar Jane Todorović vlasnik velelepnog zamka

Porodica Todorović godinama važi za veoma imućnu, a posebnu pažnju javnosti privlači velelepno imanje u blizini Nirnberga u Nemačkoj. Kako su mediji ranije pisali, Janin svekar Sveta Todorović vlasnik je zdanja koje se prostire na imanju od oko 16 hektara, a u sklopu poseda nalaze se jezero, park, pomoćni objekti i prostor za životinje.

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Ipak, Jana je više puta isticala da porodično bogatstvo za nju nikada nije bilo najvažnije.

– Najveće bogatstvo mi je ćerka – rekla je svojevremeno pevačica, naglasivši i da je dvorac zapravo u vlasništvu njenog svekra. Jana je tada objasnila da je odrasla skromno i da u istom duhu pokušava da vaspitava svoju ćerku.

Stabilan brak

Pevačica je tokom godina otvoreno govorila i o braku sa Ivanom, priznajući da ni njihov odnos nije uvek bio bez problema. Kao tajnu dugovečnosti njihove zajednice izdvojila je „poštovanje, razumevanje, toleranciju“, navodeći da je tokom godina bilo i ljubomore i nesuglasica, ali da se njihov odnos posebno promenio nakon rođenja ćerke.

Jana je jednom prilikom otkrila i da se Ivanu u početku nije dopala, ali da se sve promenilo kada ju je čuo kako peva. Upoznali su se dok je ona nastupala, a Ivan joj je kasnije bio velika podrška i upravo ju je on podsticao da nastavi muzičku karijeru i snimi album, iako je ona u tom trenutku više razmišljala o porodici nego o estradi.

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– Bog me je nagradio – govorila je Jana o suprugu, ističući da je ponosna na njega, baš kao što je, prema njenim rečima, i on ponosan na nju.