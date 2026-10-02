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U domu Milice Todorović danas ima poseban povod za slavlje, budući da njen otac Milan slavi rođendan. Tim povodom oglasila se pevačicina majka Jasmina, koja je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa suprugom i uputila mu emotivnu, ali i duhovitu čestitku.

– Da me još dugo zasmejavaš. Nerviranje ti danas opraštam... ali samo danas – napisala je Jasmina uz fotografiju, a njene reči nasmejale su mnoge.

Porodično slavlje dolazi nakon perioda velikih promena u životu Milice Todorović, koja se pre nekoliko meseci porodila i na svet donela sina Bogdana.

Milica Todorović
Milica Todorović Foto: Pritnscreen/Instagram

Preselila se sa sinom

Pevačica je nakon porođaja neko vreme boravila u luksuznoj nekretnini na Novom Beogradu, ali je potom odlučila da promeni adresu i napusti stan u kom su joj komšije bile brojne kolege sa estrade.

Tokom selidbe i pakovanja najveću pomoć i oslonac imala je upravo u majci Jasmini, koja je uz nju od rođenja deteta. Milica se potom preselila na novu lokaciju, gde sada živi sa sinom i majkom.

Komšije iz njenog novog okruženja za medije su govorile i o njenom odnosu sa ocem deteta, navodeći da se situacija u poslednje vreme promenila.

Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Milica u poslednje vreme uvek vodi dete kod oca, on slabo dolazi. Takav je dogovor, to se bar priča po komšiluku, ali znate već kakvi su ljudi – to uopšte ne mora da bude tačno – ispričala je jedna komšinica.

Ona je dodala da Milica deluje zadovoljno i posvećeno majčinstvu.

– Milica je divna majka, a i taj dečko sa kojim ima dete. On dolazi, ali ređe. Majka joj je stalno tu od kada su se skoro preselile iz starog stana. Ono što je najvažnije jeste da je Milica uvek nasmejana i vidi se da je zaista srećna – rekla je komšinica.

Uprkos velikim životnim promenama i selidbi, u porodici Todorović sada vlada slavljenička atmosfera, a Jasminina čestitka suprugu još jednom je pokazala koliko su međusobno povezani.

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