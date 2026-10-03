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Čedomir Jovanović još jednom je pokazao da kada bira poklon za prijatelja, ne gleda baš uobičajene stvari!Političar je svom prijatelju Aleksandru Kosu kupio skupoceni džemper koji se prodavao u ograničenim količinama, a za ovaj luksuzni komad garderobe izdvojio je čak 2.200 evra. To je cena na sajtu.

Brine za prijatelja da ne nazebe

Aca Kos tako je dobio poklon koji nije samo modni detalj, već prava mala investicija u zimsku garderobu. Džemper je namenjen upravo hladnim danima, pa bi u šali moglo da se kaže da je Čeda rešio da se pobrine da Aci ove zime bude toplo od vrata pa sve do bubrega! Posebnu pažnju privlači činjenica da se ovaj model nije mogao tek tako pronaći na svakom koraku. Prodavao se u ograničenim količinama, što mu dodatno daje ekskluzivnu notu. Čeda je, očigledno, dobro znao šta bira, pa je za prijatelja obezbedio komad koji nije namenjen baš svakome.

Kod njega nema zime

1/5 Vidi galeriju Prijatelj Čede Jovanovića zna šta će da obuče Foto: Instagram Printscreen, Petar Aleksić, Privatna arhiva

Voli da ponese skupo

Aca Kos, poznat po tome da ume da spoji lepo i korisno, sada u svom garderoberu ima i džemper koji će teško proći nezapaženo. A kada se uzme u obzir njegova cena, jasno je da će svaki put kada ga obuče neko imati šta da prokomentariše.U društvu bi se tako mogla povesti i ona dobro poznata priča nije važno samo šta nosiš, već i ko ti je to kupio. A u ovom slučaju, Aca može da se pohvali da je njegov luksuzni džemper stigao kao poklon od najboljeg prijatelja. Što bi se reklo Čeda nije štedeo. Ako već stiže zima, neka Aci bude toplo i neka se zna da se na prijateljima ne štedi!