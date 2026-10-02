Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović godinama je u javnosti govorio o burnoj prošlosti, zatvorskim danima, sukobima sa zakonom, policiji i narkoticima, ali i iznosio tvrdnje o navodnim „nameštenim hapšenjima“. Ipak, jedno privođenje i danas posebno privlači pažnju.

Hapšenje Kristijana Golubovića Foto: preentScreentTvB92

Domaći mediji su pre više od 12 godina izvestili da je Golubović uhapšen u akciji policije zbog sumnje u vezi sa narkoticima, a detalji ovog slučaja danima su punili medijske stupce.

U javnosti se tada pojavio i snimak dramatičnog hapšenja ispred Crkve Svetog Marka u Beogradu. Na snimku se vidi kako inspektori obaraju Golubovića na zemlju, nakon čega su njemu i osobama koje su bile sa njim stavljene lisice, a potom su odvedeni u policijsku stanicu.

- Prema podacima koje je policija saopštila, Kristijan Golubović, njegova majka, Milanka Golubović, i drugi, uhapšeni su pod sumnjom da su trgovali drogom, kao i zbog držanja, nošenja i prometa oružija i eksplozivnih materija. Golubović je, kako se navodi, organizovao kriminalu grupu koja je na relaciji Novi Pazar-Beograd raznosila drogu. S.I. je preko M.F. jednom nedeljno slao heroin i paracetamol, koji bi u Beogradu preuzimali U.V. i A.K., a drogu bi prepakivali u manje paketiće u stanu Golubovićeve majke. Te paketiće je Kristijan predavao F.S. radi dalje prodaje.

1/5 Vidi galeriju Uvek u žiži interesovanja Foto: Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović

D.S. je uhapšen 13. januara kada je kod njega pronađeno 8 grama heroina, posle čega mu je određen pritvor do 30 dana. Precizirano je da su Golubović, U.V. i M.F. kod koga je pronađeno 25 grama heroina, uhapšeni nakon primopredaje ispred crkve Svetog Marka u Beogradu, a da je S.I. uhapšen i Novom Pazaru.

Milanka Golubović i A.K. uhapšene su u iznajmljenom stanu, koji je koristila Golubovićeva majka i da je prilikom pretresa pronađeno 100 grama heroina, 100 grama paracetamola i jedan pištolj marke bereta. Specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da se još uvek razmatra da li će Golubović i njegoav grupa biti optuženi za organizovani kriminal - prenosili su pre 12 godina domaći mediji.

Na pojedinim sajtovima postoji klip na kom se vidi kako Kristijan objašnjava kako su ga hapsili, jer je navodno pronađena droga u crkvi Svetog Marka, koju je devojka prenela u brushalteru 17 kilometara do majke Maje.

Situacija sa inspektorima

1/9 Vidi galeriju Golubović ističe da komšije nisu brinule o imovini, te da je on morao lično da sređuje kuću i izbacuje narkomane. Foto: Printscreen, Kurir, Ilija Ilić

U tom trenutku, kada je njegova majka, na pragu uzela taj "paketić" od devojke, koja je rekla da ju je Golubović poslao, upalile su se, kako kaže, rotacije i ispostavilo se da su to inspektori.

- Kažu Kristijan narko-diler, prodaje heroin u crkvi, u posredstvu maloletnika. A heroin 30 kilometara na volšeban način kod moje majke u kući, kako? Zvoni devojčica na vrata i kaže: "Dobar dan, vi ste Kristijanova majka, rekao mi je da vam dam ovo". Moja keva uzima i milicija kaže šta vam je ovo, to je američki sistem. Po kom osnovu se moja majka, 17 kilometara od crkve Svetog Marka, hapsi sa nekim paketom u stanu. Žena ne zna dete koje je ušlo u stan, da se ogreje i donela paket. Ona jedina kaže: "Kristijan Golubović mi je rekao u crkvi da uzmem heroin, da stavim u brushalter i da odem 17 kilometara kod njegove majke da ga predam", a Kristijan na tom istom mestu sa drugom pali sveću u crkvi - rekao je Golubović, a zatim nastavio:

Teatar policijski je prestao: "Lezi dole", hoće čovek da puca u strahu. Ne osećam se krivim, nemam potrebe za nasilnom reakcijom.

Hajde da ti legnem dole, da ti bude satisfakcija da ti hapsiš Kristijana. Moj školski drug je za volanom džipa i još jedan inspektor i ovaj izađe napolje i ne znaju šta da rade sa mnom, uhapšen, a nemam ništa. Taj dečko što je bio sa mnom je došao da mi drži teretanu u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Pritnscreen/Instagram, Damir Dervišagić