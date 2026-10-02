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Pevačica Zorica Brunclik navodno je pred potpisivanje ugovora za novu sezonu "Pinkovih zvezda“ imala posebne zahteve i tražila da se određene stvari promene kako se neprijatne situacije iz prethodne sezone ne bi ponovile.

Foto: M.M./ATAImages

Naime, tokom prošle sezone atmosfera je u nekoliko navrata bila veoma napeta, posebno kada je reč o odnosu Zorice i njenog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša sa Dragomirom Despićem Desingericom. Njihove rasprave i međusobne prozivke privlačile su veliku pažnju javnosti, pa je Brunclikova, kako se navodi, želela da ovoga puta unapred postavi jasne granice.

Nije sve ispunjeno

Njih dvoje su tražili od produkcije da im obezbedi da ih Desingerica ove sezone ne proziva. Kako to nije moguće, Despić je navodno obećao da neće, ali je iza leđa prekrstio prste, što znači da njegovo obećanje, to jest zaklinjanje, baš i ne važi.

- Zorici nije ni malo lako da podnese da je Desingerica stalno proziva i vređa, pa je rešila da potraži od produkcije garancije da toga neće biti u novoj sezoni. Međutim, ko to može Zorici da garantuje, niti neko može Despića da cenzuriše, niti bi to bilo okej. Despić je radi mira u kući seo i rekao da neće to da radi, ali je iza svojih leđa prekrstio prste čekajući samo da Zorica potpiše ugovor i potvrdi gostovanje u ovom, odnosno da potvrdi učešće u ovom talent šou programu - priča izvor za Skandal.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Desingerica Foto: Preent Screen

Sastav žirija je identičan. Ono što se promenilo je voditeljka u bekstejdžu.

Naime, od ove sezone iz bekstejdža će se javljati Tijana Stoisavljević, devojka koja čita sponzore kod Ognjena Amidžića u emisiji Amidži šou i koja je zamenila Anđelu koja se tu do sada nalazila. U žiriju sede Bosanac, Viki i Karleuša, kao i do sada, a voditeljka programa je Bojana zajedno sa Amidžićem, koji je moderator takmičenja i koji ovu sezonu neće prespavati kao što je to uradio sa prošlom, već će se mnogo aktivnije uključiti i boriti za kandidate.

Kurir.rs/Scandal