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Rezultati televizijskog prenosa u Kolašinu dobijaju potpuno novu težinu: prvo mesto donosi titulu nacionalnog pobednika i domaćinstvo poslednjeg nacionalnog takmičenja ovog tipa u Crnoj Gori, dok drugo mesto donosi domaćinstvo posebne selekcije za Grand Final International 2027 Budva.

Foto: Privatna arhiva

Organizacija festivala „Ritam Evrope“ donela je ekskluzivnu odluku kojom se za predstojeći televizijski prenos iz Kolašina uvodi novi sistem plasmana i domaćinstava, čime će svaki rezultat takmičenja imati dodatni značaj.

Grad koji osvoji prvo mesto biće proglašen za nacionalnog pobednika Crne Gore, ali će istovremeno dobiti i posebnu čast da bude domaćin poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala „Ritam Evrope“ u Crnoj Gori ovog tipa.

Posebna pažnja biće usmerena na grad koji osvoji drugo mesto. On će postati domaćin posebne selekcije za Grand Final International 2027 Budva, pod nazivom „EUROPE SELECTION“.

Na ovoj selekciji učestvovaće čak 14 gradova – 7 iz Srbije, 7 iz Crne Gore kao i 2 iz Severne Makedonije i 2 iz Albanije.

7 gradova iz Srbije – plasiranih od 6. do 12. mesta

7 gradova iz Crne Gore – plasiranih od 6. do 12. mesta

2 grada iz Severne Makedonije

2 grada iz Albanije

Foto: Privaatna arhiva

Od 14 gradova iz Srbije i iz Crne Gore, njih pet će kroz „EUROPE SELECTION“ izboriti plasman u Grand Final International 2027 Budva.

Istovremeno, dva grada iz Severne Makedonije i dva grada iz Albanije imaće direktan plasman u Grand Final International 2027 Budva.

Odluka organizacije festivala znači da se borba na televizijskom prenosu u Kolašinu neće završiti proglašenjem pobednika. Naprotiv, rezultati će odrediti i nove uloge gradova u narednoj sezoni.

Prvo mesto donosi titulu nacionalnog pobednika Crne Gore i domaćinstvo poslednjeg nacionalnog takmičenja festivala ovog tipa u Crnoj Gori.

Drugo mesto donosi domaćinstvo međunarodne selekcije „EUROPE SELECTION“ za Grand Final International 2027 Budva.

Foto: Privaatna arhiva

Za gradove koji se plasiraju od 6. do 12. mesta u Srbiji i u Crnoj Gori otvara se dodatna prilika – ukupno 14 gradova dobiće mogućnost da kroz posebnu selekciju pokušaju da izbore svoje mesto na velikoj međunarodnoj sceni.

Na ovaj način, organizacija festivala „Ritam Evrope“ dodatno povezuje nacionalna takmičenja sa velikim međunarodnim finalom u Budvi i uvodi novi model plasmana koji će, kako navode iz organizacije, svakom rezultatu dati novu težinu.

Kolašin tako postaje mesto na kojem se neće odlučivati samo o nacionalnom pobedniku Crne Gore, već i o domaćinu jedne od najvažnijih selekcija koja vodi ka Grand Final International 2027 Budva.